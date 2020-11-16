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Televizyon
Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 10:44 | 

Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Bahar Candan hakkında bilgiler

Bahar Candan televizyon ekranlarında geri dönüyor. Daha önce İşte Benim Stilim yarışmasında yarışan Candan, Doya Doya Moda’ya katılıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda yarışmacılar en şık tarzlarını sergilemeye çalışıyorlar. Peki Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler…

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Bahar Candan, Doya Doya Moda yarışmacıları arasında katılıyor. Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’in oturduğu yarışmaya katılan Candan daha önce de başka bir moda yarışmasında yarışmıştı. İşte 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Bahar Candan hakkında bilgiler

2BAHAR CANDAN KİMDİR
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BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan’ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.

Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu.

Bahar Candan daha önce de bir moda yarışmasında yarışmıştı.

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