Bahar Candan Doya Doya Moda'da... Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Kilosu merak konusu oldu

BAHAR CANDAN KİMDİR? Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan’ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.