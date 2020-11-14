Bahar Candan Doya Doya Moda'da... Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Kilosu merak konusu oldu
Katıldığı moda yarışmaları ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, bu kez Doya Doya Moda yarışmasıyla gündeme geldi. Bir dönem anoreksiya olduğu iddia edilen Bahar Candan’ın büyük beden yarışmasına katılması şaşırttı. Peki, Bahar Candan kimdir, kaç yaşında, kaç beden oldu?
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Son zamanlarda aldığı kilolarla takipçilerini şaşırtan Bahar Candan’daki değişimin nedeni belli oldu. Doya Doya Moda yarışmasına katılmak için kilo aldığı ortaya çıktı. Büyük beden yarışmasına dahil olabilmek için kilo alma çabasına giren Bahar Candan 44 bedene ulaştı.
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BAHAR CANDAN KİMDİR?
Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan’ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.
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Yürüyüşü, konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalmayı başarıyor. Her yaptığı olay olan Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple konuşulmuştu.