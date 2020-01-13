Haber Giriş: 13 Ocak 2020 - 08:37,
Bahar aşık oldu!
Sosyal medyada günlük fotoğraflarını paylaşanlar kadar, aşklarını ilan eden isimler de var.. İşte onlardan bazıları...
IRMAK ÜNAL - DOĞA HERGENÇ
Irmak Ünal, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.Ünal, Doğa Hergenç ile ellerinin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
Özkaplan, Instagram hesabından Yusuf Çim ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak, '1 sürpriz, 2 sürpriz, 3 sürpriz diye diye en güzel doğum günü hafta sonu benim oldu. Hiç hissetmediğim kadar değerli, özel, güzel hissettim, hissettirildim. En güzel yaş 29’un yarısı itibariyle başlayanmış! İyi ki varsın iyi ki' notunu düştü.
Birlikte Paris'e giden çiftten Burak Serdar Şanal, sevgilisiyle yer aldığı kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Şanal, fotoğrafın altına kalp emojisi koydu. Özgü Kaya da benzer bir fotoğrafı sayfasında yayınladı.
AŞKIM KAPIŞMAK - EVRİM AKIN
Ünlü yazar Aşkım Kapışmak ile güzel oyuncu Evrim Akın aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etti.Aşkım Kapışmak bu fotoğrafı, "Kadının zarafetini erkeğin nezaketi çıkarır...İyi ki" diyerek paylaştı. Evrim Akın da, "Güven, dürüstlük, saygı ve sevgi dolu adam(lar), insan(lar) seçin... İyi ki..." notunu düştü.
EZGİ EYÜBOĞLU - KAAN YILDIRIM
‘Ulan İstanbul’ dizsiyle yıldızı parlayan Kaan Yıldırım ile dizide konuk oyuncu olarak yer alan Ezgi Eyüboğlu da aşklarını sosyal medyada ilan edenlerden... Çift, birlikte çıktıkları Amsterdam tatilinden fotoğraflarını sayfalarında paylaşmışlardı. Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım 2016 yılında nikah masasına oturdu, 2019'da yollarını ayırdı.
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