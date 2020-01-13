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Haber Giriş: 13 Ocak 2020 - 08:37, /

Bahar aşık oldu!

Sosyal medyada günlük fotoğraflarını paylaşanlar kadar, aşklarını ilan eden isimler de var.. İşte onlardan bazıları...

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Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile dikkatleri üzerine çeke oyuncu Bahar Şahin aradığı aşkı buldu.

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Bahar Şahin, gönlünü Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de yer alan oyuncu Cenan Adıgüzel'e kaptırdı.

Şahin, sevgilisiyle fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Sosyal medyada günlük fotoğraflarını paylaşanlar kadar, aşklarını ilan eden isimler de var.. İşte onlardan bazıları...

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Çukur dizisinde 'Cumali' karakterine hayat veren oyuncu Necip Memilli, bir süredir mücevher ve saat editörü Didem Dayıcıoğlu ile aşk yaşıyor.

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Necip Memilli, aşkını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla ilan etti.

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Yılbaşında sevgilisi ile Roma'ya giden Memilli, fotoğrafın altına "aşk..." notunu düştü.

Necip Memilli ile Didem Dayıcıoğlu ocak ayında nikah masasına oturdu.

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Oyuncu Sermiyan Midyat bir süredir meslektaşı Sevcan Yaşar ile aşk yaşıyor. İkili hafta sonunu birlikte geçirdi.

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Riva'ya giden çift, fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sevcan Yaşar bu fotoğrafın altına "Aile zamanı" notunu düştü.

9IRMAK ÜNAL - DOĞA HERGENÇ

IRMAK ÜNAL - DOĞA HERGENÇ

Irmak Ünal, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.Ünal, Doğa Hergenç ile ellerinin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

10YUSUF ÇİM - ÖZGE ÖZKAPLAN

YUSUF ÇİM - ÖZGE ÖZKAPLAN

Oyuncu Yusuf Çim ve oyuncu Özge Özkaplan arasındaki aşk iddiaları doğru çıktı. Özge Özkaplan, doğum gününde Yusuf Çim'e olan aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.

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Özkaplan, Instagram hesabından Yusuf Çim ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak, '1 sürpriz, 2 sürpriz, 3 sürpriz diye diye en güzel doğum günü hafta sonu benim oldu. Hiç hissetmediğim kadar değerli, özel, güzel hissettim, hissettirildim. En güzel yaş 29’un yarısı itibariyle başlayanmış! İyi ki varsın iyi ki' notunu düştü.

12ÖZGÜ KAYA - BURAK SERDAR ŞANAL

ÖZGÜ KAYA - BURAK SERDAR ŞANAL

'Kimse Bilmez' dizisinde rol alan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer aşklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ilan ettiler.

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Birlikte Paris'e giden çiftten Burak Serdar Şanal, sevgilisiyle yer aldığı kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Şanal, fotoğrafın altına kalp emojisi koydu. Özgü Kaya da benzer bir fotoğrafı sayfasında yayınladı.

14AŞKIM KAPIŞMAK - EVRİM AKIN

AŞKIM KAPIŞMAK - EVRİM AKIN

Ünlü yazar Aşkım Kapışmak ile güzel oyuncu Evrim Akın aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etti.Aşkım Kapışmak bu fotoğrafı, "Kadının zarafetini erkeğin nezaketi çıkarır...İyi ki" diyerek paylaştı. Evrim Akın da, "Güven, dürüstlük, saygı ve sevgi dolu adam(lar), insan(lar) seçin... İyi ki..." notunu düştü.

15EZGİ EYÜBOĞLU - KAAN YILDIRIM

EZGİ EYÜBOĞLU - KAAN YILDIRIM

‘Ulan İstanbul’ dizsiyle yıldızı parlayan Kaan Yıldırım ile dizide konuk oyuncu olarak yer alan Ezgi Eyüboğlu da aşklarını sosyal medyada ilan edenlerden... Çift, birlikte çıktıkları Amsterdam tatilinden fotoğraflarını sayfalarında paylaşmışlardı. Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım 2016 yılında nikah masasına oturdu, 2019'da yollarını ayırdı.

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Sokağın Sigorta ile İmtihanı

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