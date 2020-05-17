Gündem Haber Giriş: 17 Mayıs 2020 - 21:54 , 17 Mayıs 2020 - 21:54

Mayıs emekli maaşları ne zaman yatar? Bağkur SSK ve memur emekli maaşı ne zaman ödenecek?

Emekli maaşlarının bayram öncesinde yatıp yatmayacağı ile binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bağkur SSK ve memur emeklisi milyonlarca vatandaş, bayrama kısa bir süre kala bu soruya yanıt arıyor. Peki, Bağkur SSK ve memur emekli maaşı ne zaman ödenecek?