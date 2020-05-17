Mayıs emekli maaşları ne zaman yatar? Bağkur SSK ve memur emekli maaşı ne zaman ödenecek?
Emekli maaşlarının bayram öncesinde yatıp yatmayacağı ile binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bağkur SSK ve memur emeklisi milyonlarca vatandaş, bayrama kısa bir süre kala bu soruya yanıt arıyor. Peki, Bağkur SSK ve memur emekli maaşı ne zaman ödenecek?
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Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, emekli maaşı ödemeleri gündemdeki yerini aldı. Emekli maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak eden vatandaşlar, yetkili mercilerin konuyla ilgili açıklama yapıp yapmadığını merak ediyor. İşte, mayıs ayı emekli maaş ödemeleri hakkında ayrıntılar...
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Milyonlarca emekli mayıs ayında alacakları emekli maaşlarının ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı sistemlerinden emekli olan ve her ay maaşları hesaplara yatan vatandaşlar, bu yıl Ramazan Bayramı öncesi maaşların erken ödenip ödenmeyeceğini sorguluyor.
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ÖDEME TARİHLERİ NETLEŞTİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı.
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Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.
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Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.
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4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta;
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27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.