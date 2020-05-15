Bağışıklığı güçlendiriyor… Bu dönemde bolca tüketin
Dünyanın mücadele ettiği koronavirüsten (Covid-19) korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi çok önemli. Dengeli ve sağlıklı beslenme kaliteli uyku ve düzenli egzersiz bağışıklık sistemin güçlendirilmesi için olmazsa olmazlardan.
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Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Duman bağışıklığı güçlendirecek besinler hakkında bilgi verdi.
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Soğan ve sarımsak
Türk mutfağının vazgeçilmezleri bu ikili bağışıklık için çok kıymetlidir. Sarımsağın kalp damar sistemi üzerine olumlu etkilerinin yanı sıra özellikle çiğ tüketimi bu dönemde çok faydalıdır.
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Zencefil
Ödem çözücü etkisi ile vücuttaki her türlü yangısal hasarda işe yaradıkları gibi boğaz ağrısı, bulantı ve ağız kokusuna iyi gelir. Tıpkı acı pul biberde olduğu gibi zengin kapsaisin içeriği sayesinde bağışıklık üzerine de olumlu etkilidir. Güzel yanı tatlı, tuzlu her gıda ile birleştirip kullanabileceğiniz gibi çayınızla da demleyebilirsiniz.
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Kırmızıbiber
İçeriğinde narenciye meyveler kadar zengin C vitamini barındırır. Ayrıca beta karoten ile göz ve cilt sağlığına da katkıda bulunur. Sadece acı pul biber değil, çarliston tatlı biberler de aynı zenginliğe sahiptir.
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C vitamini içeren meyveler
Portakal, greyfurt, mandalina, kivi ve limon gibi C vitamininden zengin meyveler hastalıkla savaşmada yardımcı akyuvarların sayısını artırmaya yardımcı olur. Vücut C vitaminini depolar, bu yüzden bu gıdaların günlük ve düzenli şekilde tüketilmesi gerekir.
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Brokoli
Hem içerdiği lif hem de vitamin ve mineral bakımından çok kıymetlidir. Başta A, C ve E olmak üzere tüm vitaminleri içerir. Çiğ veya buharda pişirilip tüketilirse daha kıymetlidir.
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Doğal probiyotikler
Ev yoğurdu, kefir, turşu, ev sirkesi içeriğindeki bağışıklık sistemine faydalı bakteriler sayesinde bu dönemde bolca kullanılabilir. Ayrıca protein ve kalsiyum içerdikleri için iyi bir ara öğündür.
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Yeşil yapraklı sebzeler
Bahar mevsiminde yeşeren tüm yeşil yapraklı sebzeler C vitamininden zengin, antioksidan özellik ve beta karoten içerirler. Çiğ tüketimi önemlidir. Ispanağı hafif pişirmek besin değerine çok zarar vermez. Roka, maydanoz, dereotu vs aynı zamanda zengin lif kaynağı olduğundan ince bağırsak bakterilerinden bağışıklığa katkısı olanların sayısının artmasını sağlar.
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Kabuklu kuru yemişler
E vitamini, C vitamini ve içerdiği yağ nedeniyle bağışıklık sistemini dengede tutan güçlü gıdalardır. Soslanmamış olmasına dikkat etmek gerekir, çünkü soslarda glüten olabilir.
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Yeşil çay
Hem yeşil çay hem de siyah çay güçlü antioksidan olan flavonoidler içerir. Yeşil çay siyah çay gibi fermentasyona maruz bırakılmadığı için bu antioksidanlardan daha zengindir.