Bağışıklığı adeta çökertiyor… Bu sinyallere dikkat!

Düzensiz uyku Beslenme düzeni ve egzersiz ne kadar önemli ise kişinin uyku saati ve kalitesi de bağışıklık sistemimiz için çok önemlidir. Evde kaldığımız bu dönemlerde sabaha kadar oturuyor, gündüz yatıp gece ayakta kalabiliyoruz. Gece uyurken vücuttan salgılanan hormonal sıvılar yeteri kadar salınamadığı için kişinin vücut direncinin düşmesine ve enfeksiyonlara yakalanmasını kolaylaştırıyor. Mümkün olduğunca gece uykusunu tercih edip ortalama 6-8 saat uyumaya çalışalım.