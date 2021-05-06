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Güven USTA- Buğra BENLİOĞLU /İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 17:30 | 

Bağcılar'da otomobil bariyerlere çarptı: İki kişi yaralandı

İstanbul Bağcılar'da virajı dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye görüntülendi. Görgü tanığı Mehmet Bilgin, "Çok süratli geldiler. Kendileri araçtan sürünerek çıktılar. İlk müdahaleyi yoldan geçen 2 doktor yaptı'' dedi.

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