Bağcılar'da otomobil bariyerlere çarptı: İki kişi yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bağcılar, TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun Topkapı istikametinde giden otomobil sürücüsü, virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, bariyerlere çarparak refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.Hafif şekilde yaralanan 2 kişiye o sırada yoldan geçen ve sağlık görevlisi olduğu öğrenilen 2 kadın, ilk müdahalede bulundu. Yaralılar ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik, bir süre sonra normal seyrine döndü.