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Gündem
Haber Giriş: 06 Ağustos 2021 - 10:13 | 

Bağcılar, Küçükçekmece, Beşiktaş'ta elektrikler ne zaman gelecek? 6 Ağustos elektrik kesintisi programı

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor.6 Ağustos elektrik kesintisi programı ile bir çok kentte kesintilerin saat bilgisi açıklandı. İstanbul'da planlı kesintilerin yanı sıra 'planlı' olmayan elektrik kesintileri de meydana geliyor. Peki, Bağcılar, Küçükçekmece, Beşiktaş'ta elektrikler ne zaman gelecek? İşte 6 Ağustos elektrik kesintisi programı...

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