Bağ-Kur bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Bakan tarih verdi!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerinin başladığını bildirdi. Bilgin, yazılı açıklamasında, yasal düzenleme ile emeklilerin bayram ikramiyesinin 1.100 liraya yükseltildiğini anımsattı. Peki, Bağ-Kur bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor?
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Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenmesine başlanmasının ardından şimdi de Bağ-Kur'lu vatandaşların ne zaman ödeme alacağı merak konusu oldu. Bu konuda araştırma yapan Bağ-Kur'lu vatandaşlar, resmi bilgileri sorguluyor. İşte, Bağ-Kur ikramiye ödeme tarihi...
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"Emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyeleri dün itibarıyla ödenmeye başladı. Bu kapsamda 12,7 milyon emeklimiz için toplam 12,3 milyar lira ödeme yapılacak.
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12,7 milyon emekliye 12,3 milyar lira ikramiye ödenecek. SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.