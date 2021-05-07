Bağ-Kur bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Bakan tarih verdi!

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenmesine başlanmasının ardından şimdi de Bağ-Kur'lu vatandaşların ne zaman ödeme alacağı merak konusu oldu. Bu konuda araştırma yapan Bağ-Kur'lu vatandaşlar, resmi bilgileri sorguluyor. İşte, Bağ-Kur ikramiye ödeme tarihi...