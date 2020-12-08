Badi Ekrem'in eşofmanlarına ne oldu? Ferdi Eğilmez açıkladı

Çıkıyor adam dışarı "Arkadaşlar, ben hayatımda bu kadar komik bir şey izlemedim, peruk takmış, kürk giymiş zayıfça bir adam herkesi dövdü, küçük de bir köpeği var. Üstelik çapkın. Çok da ciddi oynanmış, harika bir proje bu" diyor. Bizimkiler şaşkın, beyfendi dalga mı geçiyor? Çok beğendi de satın mı alacak yoksa, tek dertleri bu. Ama diyor beyefendi "Ben "Tarzan" filmleri koleksiyoneriyim" , hayatımda hiç "Tarkan" diye bir şey duymadım diyor maalesef.



Çok güzel İspanyol bir sekreter hanım, gelip üzüntüden bayılmış olan Ertem Eğilmez'e parfümünden sıkıyor "Fıs Fıs" İspanyol film koleksiyoneri "Durun" diyor lütfen bu kadar üzülmeyin. Ben çok sevdim bu filmleri. Tamam bir Tarzan değil belki ama satın alıyorum diyor filmlerinizi. Acıyor bunlara belli ki. Üzüntüden baygınlık geçiren adamlar bir anda öpüşmeye başlıyor bu kez. Cep para görmüş artık bir kere. Nefis bir uyku.