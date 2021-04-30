Bade İşcil: Ödemeleri denkleştirip bir şekilde geçiniyorum
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Biz öyle turnayı gözünden vurmadık
Bade İşçil önceki gün köpeği Mösyö ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Yeni projeler için beklemede olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, maddi açıdan zorlandığını açıkladı: “İşimi, para kazanmayı özledim. Kaç senedir çalışmıyorum. Ödemeleri denkleştirerek bir şekilde geçiniyorum. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık, o kadar açılamadık. Ama çok şükür kendi yağımızda kavruluyoruz.” (Cenker TEZEL)
2
Çekirdek aile
Berfu-Eser Yenenler çifti, 1.5 yaşındaki oğulları Kuzey ve 25 Mart’ta dünyaya gelen küçük bebekleri Mete ile özel bir fotoğraf çekimi yaptı. Kendi evlerinde objektif karşısına geçen çift, çekimden bir kareyi sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.
3
Ayrılmadık
Bir süredir Gökhan Alkan’la ilişki yaşayan Nesrin Cavadzade, ayrılık iddiasına yanıt verdi.Cavadzade’nin Instagram hesabından Alkan’ın fotoğraflarını silmesi, ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti. Bebek’te muhabirlerin sorularını yanıtlayan Cavadzade, “İlişkimizde sorun yok. Her şey çok güzel gidiyor” dedi.
4
Baba-kız hikayesi
Yönetmen Cansu Boğuşlu, yeni kısa filmi “Bulutlardan Aşağı”nın çekimlerini tamamladı.Çekimleri Kapadokya’da yapılan filmde Cansel Elçin ve genç yetenek Lavinya Ünlüer birlikte kamera karşısına geçti. Bir baba-kız hikayesinin anlatıldığı kısa filmde Özlem Conker de rol aldı. Uluslararası festivallerde yarışacak filmin yapımcılığını ise Ali Mahir Aksu üstlendi.
5
Bitsin bu illet
Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, geçtiğimiz gün İstinye Park’ta objektife takıldı. Tam kapanma öncesi son kez alışveriş turuna çıktıklarını söyleyen ikili, uzun süre mağazaları dolaştı. Karantina sürecini İstanbul’da evlerinde geçireceklerini belirten Serdar Ortaç, “İnşallah bu son olur, tedbirler işe yarar ve kurtuluruz bu illet hastalıktan” dedi.
6
Uyku öncesi selfie
Buse Varol, çocukları Burak ve Eliz’le ayna karşısında pijamalarıyla çekilmiş selfie’sini Instagram’da paylaştı. Varol’un takipçileri “Uyumadan önce son selfie’ler” yorumlarını yaptı.
7
Havuz romantizmi
Ünlü YouTuber Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf önceki gün Sapanca tatillerinden pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özaslan ile romantik dakikalar yaşayan basketbolcu, bir ara sevgilisini havalara uçurdu. Özaslan fotoğraflara şu notu düştü: “Havuza asla kafasını sokmayanlar el kaldırsın. Ben.”
8
Vera 10 aylık oldu
Oyuncu Bengi Öztürk, kızı Vera’nın 10 aylık olmasını sosyal medya hesabından kutladı. Öztürk, fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Çok duygusal anlar yaşıyorum şu an... Vera’mız bugün 10 aylık oldu. Üstündeki, benim küçüklük kıyafetim. Gözyaşım pıt... Seni çok seviyoruz annecim.”
9
Sağ salim atlattık
Oyuncu Melisa Sözen ve sevgilisi müzisyen Harun Tekin, sosyal medya hesaplarından koronavirüsü atlattıklarını duyurdu. Sözen, paylaşımına şu notu düştü: “Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz ikili Covid’i sağ salim geride bıraktı. Tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ederiz. Tüm hastalara acil şifalar diliyor ve bu günleri geride bırakmayı dört gözle bekliyoruz.”
10
Kafa karıştıran panik
Oyuncu Murat Cemcir önceki gün Arnavutköy’deki bir apartmandan kadın arkadaşıyla çıkarken görüntülendi. Cemcir’in aracına ayrı ayrı yürüyen ikili, gazetecileri fark edince panik oldu. Oyuncu, “Neden ayrı ayrı yürüyordunuz?” sorusuna, “Kolay gelsin, sıkıntı yok” cevabını verdi. ( Behlül AYDIN)
11
Kendi dizimi de izlemiyorum
Zafer Algöz önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Ünlü oyuncu katıldığı bir programda dizileri izlemeye tahammülü olmadığını açıklamıştı. Algöz, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi: “Kendi dizimi bile ekranda izlemeye tahammülüm yok. Diziler 3 saat... İzlemekle bitmiyor. Her gün insanlar büyük çabalarla dizi çekiyor. Zahmetli bir iş ama ertesi gün unutuluyor.” ( Cenker TEZEL)