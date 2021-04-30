Bade İşcil: Ödemeleri denkleştirip bir şekilde geçiniyorum

Biz öyle turnayı gözünden vurmadık Bade İşçil önceki gün köpeği Mösyö ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Yeni projeler için beklemede olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, maddi açıdan zorlandığını açıkladı: “İşimi, para kazanmayı özledim. Kaç senedir çalışmıyorum. Ödemeleri denkleştirerek bir şekilde geçiniyorum. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık, o kadar açılamadık. Ama çok şükür kendi yağımızda kavruluyoruz.” (Cenker TEZEL)