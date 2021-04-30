MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBade İşcil: Ödemeleri denkleştirip bir şekilde geçiniyorum
GeriMagazin Bade İşcil: Ödemeleri denkleştirip bir şekilde geçiniyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 08:01 | 

Bade İşcil: Ödemeleri denkleştirip bir şekilde geçiniyorum

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Biz öyle turnayı gözünden vurmadık

Biz öyle turnayı gözünden vurmadık

Bade İşçil önceki gün köpeği Mösyö ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Yeni projeler için beklemede olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, maddi açıdan zorlandığını açıkladı: “İşimi, para kazanmayı özledim. Kaç senedir çalışmıyorum. Ödemeleri denkleştirerek bir şekilde geçiniyorum. Biz öyle turnayı gözünden vurmadık, o kadar açılamadık. Ama çok şükür kendi yağımızda kavruluyoruz.” (Cenker TEZEL)

2Çekirdek aile

Çekirdek aile

Berfu-Eser Yenenler çifti, 1.5 yaşındaki oğulları Kuzey ve 25 Mart’ta dünyaya gelen küçük bebekleri Mete ile özel bir fotoğraf çekimi yaptı. Kendi evlerinde objektif karşısına geçen çift, çekimden bir kareyi sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.

3Ayrılmadık

Ayrılmadık

Bir süredir Gökhan Alkan’la ilişki yaşayan Nesrin Cavadzade, ayrılık iddiasına yanıt verdi.Cavadzade’nin Instagram hesabından Alkan’ın fotoğraflarını silmesi, ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti. Bebek’te muhabirlerin sorularını yanıtlayan Cavadzade, “İlişkimizde sorun yok. Her şey çok güzel gidiyor” dedi.

4Baba-kız hikayesi

Baba-kız hikayesi

Yönetmen Cansu Boğuşlu, yeni kısa filmi “Bulutlardan Aşağı”nın çekimlerini tamamladı.Çekimleri Kapadokya’da yapılan filmde Cansel Elçin ve genç yetenek Lavinya Ünlüer birlikte kamera karşısına geçti. Bir baba-kız hikayesinin anlatıldığı kısa filmde Özlem Conker de rol aldı. Uluslararası festivallerde yarışacak filmin yapımcılığını ise Ali Mahir Aksu üstlendi.

5Bitsin bu illet

Bitsin bu illet

Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, geçtiğimiz gün İstinye Park’ta objektife takıldı. Tam kapanma öncesi son kez alışveriş turuna çıktıklarını söyleyen ikili, uzun süre mağazaları dolaştı. Karantina sürecini İstanbul’da evlerinde geçireceklerini belirten Serdar Ortaç, “İnşallah bu son olur, tedbirler işe yarar ve kurtuluruz bu illet hastalıktan” dedi.

6Uyku öncesi selfie

Uyku öncesi selfie

Buse Varol, çocukları Burak ve Eliz’le ayna karşısında pijamalarıyla çekilmiş selfie’sini Instagram’da paylaştı. Varol’un takipçileri “Uyumadan önce son selfie’ler” yorumlarını yaptı.

7Havuz romantizmi

Havuz romantizmi

Ünlü YouTuber Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf önceki gün Sapanca tatillerinden pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özaslan ile romantik dakikalar yaşayan basketbolcu, bir ara sevgilisini havalara uçurdu. Özaslan fotoğraflara şu notu düştü: “Havuza asla kafasını sokmayanlar el kaldırsın. Ben.”

8Vera 10 aylık oldu

Vera 10 aylık oldu

Oyuncu Bengi Öztürk, kızı Vera’nın 10 aylık olmasını sosyal medya hesabından kutladı. Öztürk, fotoğrafın altına şu notu yazdı: “Çok duygusal anlar yaşıyorum şu an... Vera’mız bugün 10 aylık oldu. Üstündeki, benim küçüklük kıyafetim. Gözyaşım pıt... Seni çok seviyoruz annecim.”

9Sağ salim atlattık

Sağ salim atlattık

Oyuncu Melisa Sözen ve sevgilisi müzisyen Harun Tekin, sosyal medya hesaplarından koronavirüsü atlattıklarını duyurdu. Sözen, paylaşımına şu notu düştü: “Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz ikili Covid’i sağ salim geride bıraktı. Tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ederiz. Tüm hastalara acil şifalar diliyor ve bu günleri geride bırakmayı dört gözle bekliyoruz.”

10Kafa karıştıran panik

Kafa karıştıran panik

Oyuncu Murat Cemcir önceki gün Arnavutköy’deki bir apartmandan kadın arkadaşıyla çıkarken görüntülendi. Cemcir’in aracına ayrı ayrı yürüyen ikili, gazetecileri fark edince panik oldu. Oyuncu, “Neden ayrı ayrı yürüyordunuz?” sorusuna, “Kolay gelsin, sıkıntı yok” cevabını verdi. ( Behlül AYDIN)

11Kendi dizimi de izlemiyorum

Kendi dizimi de izlemiyorum

Zafer Algöz önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Ünlü oyuncu katıldığı bir programda dizileri izlemeye tahammülü olmadığını açıklamıştı. Algöz, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi: “Kendi dizimi bile ekranda izlemeye tahammülüm yok. Diziler 3 saat... İzlemekle bitmiyor. Her gün insanlar büyük çabalarla dizi çekiyor. Zahmetli bir iş ama ertesi gün unutuluyor.” ( Cenker TEZEL)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi