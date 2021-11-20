Bade İşcil, Halit Ergenç, Doğuş ve Emre Kaya... Ünlülerin şaşırtan takıntıları!

BADE İŞCİL:Veteriner olacaktı

◊ Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümü’nden mezun olan Bade İşcil, okul bitince oyunculuk yapmaya karar vermiş. Bu kararında en büyük etken, yönetmen Andaç Haznedaroğlu ile tanışması olmuş.



◊ Hayvanları çok seven Bade İşcil, küçükken veteriner olmak istiyormuş.



◊ Ünlü oyuncu, soyadının haberlerde ‘İşçil’ olarak yazılmasından da şikâyetçiymiş. Bilinenin aksine soyadı İşçil değil, İşcil’miş.



◊ Bade İşcil, beklemekten ve bekletilmekten nefret edermiş. Bu yüzden saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlarmış.



◊ En sevdiği aksesuvar saatmiş. Saatini takmayı unuttuğu zamanlarda kendini eksik hissedermiş.



◊ En büyük hobilerinden biri, resim yapmakmış. Boş kaldığı zamanlarda resim yapar ve el sanatlarıyla uğraşırmış.



◊ “Hareketsiz bir hayat bana göre değil” diyen oyuncu, sporunu asla ihmal etmiyor ve düzenli olarak açık havada yürüyüş yapıyormuş.