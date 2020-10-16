Baby shower ne demek? Baby shower konseptinde neler yapılır?

BABY SHOWERDA NELER YAPILIR? Dünyada farklı uygulamaları bulunan baby showerda misafirler ağırlanır, hediyeler verilir, hazırlanan enfes yemekler yenir, anı fotoğrafları çekilir ve oyunlar oynanır. Bu partinin en önemli iki özelliği, mutlaka ki sürpriz bir parti olması ve doğacak bebeğin ihtiyaçlarına yönelik hediyeler alınmasıdır. Parti, genel olarak kadın kadına yapılsa da, grubun özelliğine göre kadın-erkek katılımcıların da olduğu organizasyonlar da düzenlenebilir.