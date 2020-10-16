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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 13:05 | 

Baby shower ne demek? Baby shower konseptinde neler yapılır?

Yurt dışında başlayan 'baby shower' partisi son yıllarda Türkiye’de de bir gelenek haline geldi. Bebeğin dünyaya gelişini kutlamak aynı zamanda annenin heyecanını paylaşmak için yapılan ‘'baby shower’ kutlamalarının konsepti anne adaylarının zevkine ve bebeğin cinsiyetine göre, değişiklik gösteriyor. Peki, baby shower ne demek? Baby shower etkinliğinde neler yapılır?

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Yeni doğan bebeğin ve annesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan baby shower partileri, anne adaylarının rağbet gösterdiği bir etkinlik haline geldi.

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Baby Shower’in tanımı ve amacı; doğumun yaklaşmasına kısa bir süre kala anne adayına moral vermek ve heyecanını paylaşmaktır. Genelde “anne adayının” en yakın arkadaşı veya aile bireylerinden biri partinin organizatörlüğünü üstlenilse de zaman zaman anne adayları da bu etkinliği kendileri de düzenleyebiliyor.

3BABY SHOWERDA NELER YAPILIR
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BABY SHOWERDA NELER YAPILIR?

Dünyada farklı uygulamaları bulunan baby showerda misafirler ağırlanır, hediyeler verilir, hazırlanan enfes yemekler yenir, anı fotoğrafları çekilir ve oyunlar oynanır. Bu partinin en önemli iki özelliği, mutlaka ki sürpriz bir parti olması ve doğacak bebeğin ihtiyaçlarına yönelik hediyeler alınmasıdır. Parti, genel olarak kadın kadına yapılsa da, grubun özelliğine göre kadın-erkek katılımcıların da olduğu organizasyonlar da düzenlenebilir.

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Baby Shower partisinin mekanı konuk sayısına göre seçilebilir. Sınır sayıda kişi katılacak ev ortamında gerçekleşebilir. Ev için yiyecek ve içecekler hazırlanarak, evdeki masa, sehpa, uygun alanlar istenen süslerle ya da seçilen temaya göre süslenerek hazırlanabilir. Baby Shower, eğer ki ev dışı bir mekanda gerçekleşecekse, genellikle davet masaları, ailenin veya anne adayının yakın bir arkadaşının seçtiği konsepte göre dekore edilir.

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