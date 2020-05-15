Babasının boyunda

Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin bu zaman kadar hiç görmediğiniz çocukları...
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Eski futbolcu Ümit Karan önceki gün oğlu Can’la Bebek’teydi. Karan, oğluyla birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Eski futbolcu, Can’ın yakında boyunu geçeceğini söyledi. ◊ Deniz BOY
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Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin bu zaman kadar hiç görmediğiniz çocukları...
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Usta oyuncu Selçuk Yöntem kızı Iraz Yöntem'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Kızının bebeklik ve şimdiki halinin yan yana olduğu bir fotoğraf paylaşan Yöntem altına, 'İyi ki doğdun Iraz'cığım. Doğum günün kutlu olsun. Canım, cici, insan kızım' notunu düştü. Usta oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin bu zaman kadar hiç görmediğiniz çocukları...
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Ali Karagöz, Betül Arım’dan olan kızı Melissa Karagöz ile City’s Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Haftalık bulaşmalarını yapan baba-kız yemek yedikten sonra alışveriş yaptı.
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Kendisi gibi oyuncu olan kızıyla gurur duyduğunu söyleyen usta oyuncu, "Melissa’nın yeni bir tiyatro oyunu hakkında değerlendirme yaptık. Kızım diye söylemiyorum ama çok yetenekli. Onunla gurur duyuyorum" dedi.
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Ünlü rock’çı Teoman, kızı Zeyno ile alışveriş turunda görüntülendi. Zeyno, fotoğraflarının çekildiğini fark edince babasının arkasına saklandı.
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Eski futbolcu, yeni yorumcu Tugay Kerimoğlu’nun oğlu Berke Kerimoğlu City’s Nişantaşı’nda görüntülendi.
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Arazi aracıyla geldiği AVM’ye girişte görüntülenen Kerimoğlu sinemayla ilgilendiğini söyledi. Baba mesleğini sevmediğini, onun yerine oyunculuk ve sinemada karar kıldığını söyleyen Berke Kerimoğlu “Babam gibi futbolcu olmak için bir dönem çaba gösterdim ama olmadı, kolay değildi. Ben de eğitim aldığım konuda, sinemada ilerlemek istiyorum” dedi.
Cenker TEZEL
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Düvenci kızı Melisa ve oğlu Okan Ali'ye kitap okurken çekilen pozunu "Mutluluk... kitap okumak iyi gelir. Hep buna inandım. O yüzden her gece mutlak okurum. Hem evlatlarıma hem kendime. Bambaşka yolculuk kitap. Ve böyle özel anlar yaratıyor insana. Babamız da fotoğrafımızı çekmiş, dayanamamış. Bir odada dördümüz, uyku öncesi kitap keyfi yapıyoruz... mutluluk... şükür" notuyla paylaştı.
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Düvenci'nin Engin Akgün ile olan evliliğinden Melisa adında bir kızı, şu an evli olduğu Bülent Şakrak'tan da Okan Ali adında bir oğlu bulunuyor.
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Yeşim Erçetin’in şarkıcı Ozan Orhon’la yaptığı evlilikten olan kızı Yağmur büyüdü. Tiyatro eğitimi aldığını söyleyen genç kız, “İyi bir oyuncu olmak istiyorum” dedi.
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Şarkıcı Songül Karlı oğlu Efe Furkan Gümüş ve arkadaşı Çiğdem Çalışkanoğlu ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, 2015 yılında evlendi. Çift, kısa süre sonra Can adını verdikleri bir erkek bebeğe sahip oldu.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Şendil, oğluyla çekilen pozunu "Hayatımın anlamı Can’ım" notuyla paylaştı. Şendil'in paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Arzu Yanardağ, kızı Alara Maya Serter ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’da paylaştı.
Ünlü oyuncunun “Ve sen... Gülüşü aydınlık kokan, yüreğime umut dolduran mucizem. Nasıl seviyorum seni, kelimelerle anlatamam” notuyla paylaştığı kare, 15 yaşındaki Alara Maya’nın annesinin neredeyse kopyası olduğunu gözler önüne serdi.
Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı’nın 20. doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Ünlü sanatçı duygu dolu mesajında şunları söyledi: “Canım kızım bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun ve benim kızım oldun. Benim umudum hayalim can yoldaşım ve yaşama sevincim. Upuzun bir hayatın olsun. Hep güzellikler iyilikler dolsun hayatına. Seni çooook seviyorum.”
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Çiçek Dilligil, oğlu bebekken çekilen bu pozunu "Gerçekten birlikte büyümüşüz" notuyla paylaştı. Bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Emine Ün zaman zaman Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile çektiği pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Ün, bu pozunu da "Nazar değmesin kurabiyeme" notuyla paylaşmıştı.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
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Ayşe Kökçü oğluyla birlikte.
Fotoğraflar: Instagram
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Betül-Cüneyt Arkın ve oğulları Murat, 43 yıl önce çektirdikleri fotoğrafı bugüne taşıdı, objektife aynı pozu verdi. Murat Arkın, o kareyi Instagram’da paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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Yazlık hatırası
Murat Arkın, 43 yıl önce Silivri’deki yazlıklarında çekilmiş olan bir aile fotoğrafını bugüne uyarladı. Betül-Cüneyt Arkın çifti ve oğulları Murat, yine aynı yerde objektife poz verdi.
Fotoğraflar: Instagram
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Eskimeyen anılar
Bir yanında annesi Betül Arkın, bir yanında babası Cüneyt Arkın’la objektif karşısına geçerek 43 yıllık anıyı tazeleyen Murat Arkın, fotoğrafı Instagram’a şu notla yükledi: “Eski ama eskimeyen şarkıları dinleyerek uyandım bugün.”
Fotoğraflar: Instagram
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Tamer Levent, eşi ve kızları.
Fotoğraflar: Instagram
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Selçuk Yöntem ve kızı Iraz
Fotoğraflar: Instagram
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Uğur Yücel ile oğlu Can
Fotoğraflar: Instagram
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İpek Bilgin ve kızı Çağ Çalışkur.
Fotoğraflar: Instagram
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Hakan Yılmaz ile çocukları Yağmur ve Deniz
Fotoğraflar: Instagram
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Uraz Kaygılaroğlu kızı ile
Fotoğraflar: Instagram
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Şevket Çoruh ve eski eşi Günay Karaca'nın Gülenay adında bir kızı var.