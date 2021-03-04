Babası sıfır otomobil hediye etti! Ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı

ÇOK KOMİK BİR TEKLİFTE BULUNDULAR Fabrikada böyle bir hatanın olmayacağına inandığını söyleyen Aydemir, Almanya’da bir tanıdığımla iletişime geçtim ve aracın şase numarası ile sorgulamasını yaptırdım. Sorgulamada araç kapağında sıkıntı olduğu hem Türkçe hem de Almanca olarak yazıyordu.