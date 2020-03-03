Babası onu bebekken balkondan sarkıtmıştı: O çocuk büyüdü ve...
Bir zamanlar babası yüzünü maskeler ve battaniyeler altına sakladığı için "Blanket" (Battaniye) olarak anılan Prince Michael Jackson 2, kendine ait ilk evini satın aldı. 18 yaşına giren Jackson, Beverly Hills'te birçok ünlünün de mülk sahibi olduğu Calabasas'ta 2. 62 milyon dolara, güvenlikli bir sitede bir ev sahibi oldu.
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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Blanket 'Bigi' Jackson, babası tarafından Berlin'de bir otel odasının balonundan sarkıtıldığı görüntülerle birçok kişinin hafızasına kazınmıştı.
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Blanket Jackson'ın satın aldığı ev 1990 yılında Akdeniz tarzında inşa edildi. Ancak o zamandan bu yana çeşitli defalar renovasyondan geçirildi. Genç Jackson'ın satın aldığı evin girişinde çok geniş bir alan yer alıyor. Sonra da kapılar bol güneşli bir oturma salonuna açılıyor.
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Michael Jackson'ın Prince Michael 1, ve Paris'ten sonra dünyaya gelen en küçük çocuğu olan Blanket Jackson'ın satın aldığı ev, 24 saat korunan bir yerleşim alanında yer alıyor. Ayrıca birçok lüks evin bulunduğu bölgede geceleri de güvenlik devriye geziyor. Blanket'ın babaannesi de aynı bölgede oturuyor,
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Bu geniş salonun yanı sıra bir yemek odası, iki tane ayrı oturma odası ve bu odalarda şömine de bulunuyor. Evin geniş bir de mutfağı, kendine ait bir spor salonu da var.
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Blanket Jackson'ın evinde dört tane yatak odası var. Ana yatak odasında ise özel bir banyo ve bir de spa bulunuyor. Burada buhan banyosu da dahil her tür olanak var.
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Michael Jackson'ın en küçük çocuğu olan Blanket, babasının 2009'daki ölümünden sonra büyükannesi Katherine tarafından büyütüldü. İlk evini de kısa bir süre önce satın aldı. Ablası Paris, kendine ait ilk evini 2 milyon dolar ödeyerek 2017'de satın aldı. Kardeşlerin en büyüğünün de California'da yine 2 milyon dolar değerinde bir evi bulunuyor.
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Prince Michael Jackson 2 ya da tanındığı adıyla Blanket "Bigi" Jackson, babası öldüğünde henüz 7 yaşındaydı. Annesinin kimliği tam olarak bilinmese de Blanket taşıyıcı bir anne aracılığıyla dünyaya geldi. İddialara göre Blanket, babasının tek biyolojik çocuğu. Fakat Michael Jackson, bu konuda yaşarken hiçbir açıklama yapmadı, soruları asla cevaplamadı.
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Jackson'ın diğer çocukları Prince Michael 1 ve Paris'in anneleri Debbie Rowe ise Blanket'in de annesi olduğuna dair iddiaları kesin bir dille yalanladı.
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Michael Jackson, üç çocuğunun da yüzlerini yaşadığı sürece basına göstermemek için elinden geleni yaptı. Bunun için bazen maske kullandı bazen de yüzlerine battaniye ya da havlular örttü. Üç kardeş babalarının cenaze töreninde yüzlerini kamuoyuna tamamen gösterdi.