Babası İsviçre'de öğrendi, kendisi devam ettiriyor! Bu iş için yurt dışı eğitimini bile yarıda bıraktı: Yapabilmeniz için ellerinizin titrememesi gerekiyor

GENÇLERE "ZANAATA YÖNELİN" TAVSİYESİ

Mekanik saatlere olan ilginin ve üretim kalitesinin zamanla arttığını dile getiren Kılıç, saatin dünyada vazgeçilmeyecek bir aksesuar olduğunu söyledi. Mesleğin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunan deneyimli usta, gençlerin zorlukları nedeniyle saat tamirciliğine pek yanaşmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Ben yurt dışına eğitim için gitmiştim. Saat sevgimden dolayı Sakarya'mıza tekrar dönüp bu işi yapmaya başladım. Saat tamiri yetenek gerektirdiği için gençler pek yanaşmıyor. Genç nesil bu işi yapmak konusunda zorlanıyor. 'Biz daha kolay bir iş seçelim' diyorlar ama bu saat tamiri mesleği tahminimce kainat yok olana kadar var olacak. Bu işi yapmayı düşünen gençlere söyleyeyim, ekonomik olarak rahata erişirler. Çocuklarımıza tek tavsiyem mesleğe yönelsinler. Gelirleri ve hayat standartları çok artacak."