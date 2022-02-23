Başrollerini Nur Fettahoğlu ve Alina Boz’un paylaştığı, yönetmenliğini ‘’Mahallenin Bazı Kedileri’’ ve ‘’Cesur’’ gibi ödüllü kısa filmlerin yönetmeni Emre Sefer’in üstlendiği Babamın Öldüğü Gün adlı kısa filmin galası Nişantaşı City’s Cinewam Sinemalarında gerçekleşti.İki kız kız kardeşin babalarının ölümü ardından yas sürecini anlattığı film, yoğun bir katılımla izlendi ve büyük bir beğeni ile karşılandı. Filmin galasında Nur Fettahoğlu ve Alina Boz’un yanı sıra oyuncu Ecem Uzun, Sinem Akyol ve Selen Öztürk de katıldı. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Alina Boz: ‘’İlk kısa filmimde kalemine ve rejisine güvendiğim bir yönetmenle çalışmış olmak beni çok mutlu etti. Güzel bir proje olduğuna inanıyorum’’ dedi. Nur Fettahoğlu ise ‘’Senaryoyu okuduğumda çok etkilendiğim bir proje oldu, gerçekleştiği için çok mutluyum, bu işin içinde olmak beni mutlu ediyor.’’ dedi. Filmin yurtiçi ve yurtdışı festivallerde yarışması bekleniyor.