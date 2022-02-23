Başrollerini Nur Fettahoğlu ve Alina Boz’un paylaştığı, yönetmenliğini ‘’Mahallenin Bazı Kedileri’’ ve ‘’Cesur’’ gibi ödüllü kısa filmlerin yönetmeni Emre Sefer’in üstlendiği Babamın Öldüğü Gün adlı kısa filmin galası Nişantaşı City’s Cinewam Sinemalarında gerçekleşti.İki kız kız kardeşin babalarının ölümü ardından yas sürecini anlattığı film, yoğun bir katılımla izlendi ve büyük bir beğeni ile karşılandı. Filmin galasında Nur Fettahoğlu ve Alina Boz’un yanı sıra oyuncu Ecem Uzun, Sinem Akyol ve Selen Öztürk de katıldı. Çok heyecanlı olduğunu ifade eden Alina Boz: ‘’İlk kısa filmimde kalemine ve rejisine güvendiğim bir yönetmenle çalışmış olmak beni çok mutlu etti. Güzel bir proje olduğuna inanıyorum’’ dedi. Nur Fettahoğlu ise ‘’Senaryoyu okuduğumda çok etkilendiğim bir proje oldu, gerçekleştiği için çok mutluyum, bu işin içinde olmak beni mutlu ediyor.’’ dedi. Filmin yurtiçi ve yurtdışı festivallerde yarışması bekleniyor.
Babalarının cenazesinde bir araya gelen iki kız kardeşin hikayesini anlatan filmde, Muhteşem Yüzyıl, Babil ve Bozkır gibi sevilen projelerin beğenilen oyuncusu Nur Fettahoğlu ‘Sema’ adlı karakteri canlandırırken, Elimi Bırakma, Aşk 101 ve Maraşlı’da başarılı performansıyla herkesin beğenisini toplayan Alina Boz ‘Hale’ adlı kız kardeşe hayat veriyor. Hikayesini Nur Şeyda Koç ve Emre Sefer’in kaleme aldığı, görüntü yönetmenliğini ise Hamdi Furkan Yıldırım üstleniyor.
ZÜLFÜ Livaneli, “Livaneli ile Sevdalım Hayat” adlı projesiyle yeniden seyirciyle buluşuyor. Sanatçının şarkılarının çıkış hikâyelerini ve hayatından kesitleri Filarmoni Orkestrası eşliğinde anlattığı performansına 3 Mart’ta Volkswagen Arena ev sahipliği yapacak. Rengim Gökmen’in yöneteceği 45 kişilik Filarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek gecede opera sanatçıları Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi de sahnede olacak.
Türk Sanat Müziği'nin usta yorumcusu Muazzez Ersoy, salı akşamı TRT Müzik'te yayınlanan canlı performans programı sırasında, orkestra şefiyle ilginç bir diyalog yaşadı. Muazzez Ersoy, "İnstagram'da gezinirken bazı meslektaşlarımın bizim programlarımızdan repertuar yaptıklarını görüyorum" dedi. Muazzez Ersoy, "Zaman zaman İnstagram'da gezinirken, bazı meslektaşlarımın bizim her hafta yayınlanan programlarımızdan repertuar yaptıklarını görüyorum. İzlenimlerim o doğrultuda. Bu da beni çok mutlu ediyor, çok hoşuma gidiyor" dedikten sonra "İstiyorum ki mesela Müheyya Oldu Meclis, bir Hicaz Divan, bir Şehnaz Divan, onları da okusalar gerçekten çok mutlu olacağım" diyerek imalı konuştu.
“Karfest” kapsamında Kartepe’de sahneye çıkan İrem Derici, Cem Belevi’ye aşkını haykırdı: “Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım?”Cem Belevi’yle fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak ilişkisini ilan eden İrem Derici, konser öncesi aşk sorularına “Daha ne yapayım, karlara sevdiğimi mi yazayım? Gerçekten çok seviyorum” dedi. Son dönemde zayıfladığı gözlenen şarkıcı, kilo vermesinin nedeninin de ‘aşk’ olduğunu söyledi: “Sadece âşık olunca kilo veriyorum. 38 beden oldum, çünkü âşığım.”İrem Derici, 1 hafta önce aynı yerde sahneye çıkan ve pahalı kostümüyle gündeme gelen Demet Akalın’a laf attı: “Ben kazandığımı işime harcıyorum. Gözlüğüm 99.9 TL, kürküm sahte!”
The Guardian Gazetesi tarafından “Feminist Tarantino gibi” benzetmesi yapılan, Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment’ın yaptığı, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği, “Timsah Ateşi”, İstanbul’un dört bir yerinde…“Timsah Ateşi” 25 Şubat Sarıyer BKSM, 6-26-27 Mart’ta Zorlu PSM, 16 Mart’ta Beşiktaş ve 19 Mart’ta CKM’de perde açacak.
Pop müziğin alternatif kulvarında farklı işlere imza atan Mavi, yoluna üçüncü şarkısı “Gizli” ile devam ediyor. Dillenmemiş bir aşkı bütün şiddetiyle yaşayan bir kadının anlatıcı olduğu şarkının sözleri Mavi’ye, bestesi ve düzenlemesi ise Caner Karamukluoğlu’ya ait. Şarkının Begüm Koçum tarafından çekilen video klibinde platonik bir aşkın değişken ve şiddetli duygu durumları anlatılıyor.
Lesli Karavil, yeni stand-up gösterisi “Benim Hâlâ Umudum Var Mı?”yı birçok farklı mekanda sahnelemeye hazırlanıyor. Karavil, gösteride pandemi sonrası yeni düzende yaşadığı çelişkileri, dizi kariyerindeki hiç bitmeyen sıçrayışlarını, hepimizin gelecek hakkındaki sorularına yanıt arıyor. Komedyen, 40’lı yaşlarında oyuncu ve komedyen olma yolculuğunu esprili ve muzip bir şekilde seyircisine anlatıyor.
2011 yılında katıldığı ‘O Ses Türkiye’ yarışmasıyla Sezen Aksu’nun dikkatini çeken 5 yıl boyunca sanatçının vokalliğini yapan Rümeysa, “Aşkın Mağdurlarında” adlı yeni single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu. DMC müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkının sözü ve müziği kendisine ait, klip yönetmenliğini ise Mert Dan yaptı.
Çocuk oyuncu Miraç Sözer oyunculuğunun yanı sıra robotik kodlamada yazılım alanında da başarı gösterdi. 17.ODTÜ Ululararası Robot yarışmasında en küçük yarışmacı olarak adını yazdırdı. Miraç Sözer, özel bir şirketinin yönetim kurulu toplantısına konuşmacı olarak katıldı ve yaptığı konuşmada " Dizilerde şirket yönetmek gerçek hayatta şirket yönetmekten farklıymış.Başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor " dedi. İleride kendisinin de şirket yöneticisi olmak istediğini vurgulayan Sözer, şirket yönetiminden büyük alkış aldı.***
Özay Günay, “Sen Hiç Korkma” adlı yeni single’ını dinleyicisinin beğenisine sunacak. Mart ayında dijital platformlarda yayınlayacak şarkının sözleri Yazgın Kaçak’a, müzik ve düzenlemesi Osman Çetin’e ait. Şarkının renkli klibi Selim Akar’ın yönetmenliğinde çekildi. Günay, “Şarkımız slogan olacak” dedi.
Sahnelerin dövmeli sanatçısı Nurhana Demet son klibinde Joker oldu… Her fırsatta sahnelerin Joker sanatçısı olduğunu söyleyen Nurhana, Gülüşün Bedel adlı şarkısının klibinde Joker oldu… Özel makyaj ve kostümle bir anda Batman’in düşmanı Joker’e farklı karelerde ise Joker’in kız arkadaşı Harley Quinn’e tıpatıp benzeyen sanatçıyı klip setinde görenler bile zor tanıdı…Her fırsatta Harley Quinn ve joker aşığı olduğunu belirtten Nurhana “O yüzden saçımı makyajımı kendim yaptım Harley’de makyaja dahi gerek yoktu bir allık ruj yetti Harley Quinn olmak için özel bir şey yapmama gerek yoktu, ancak joker makyajını hiç yapmamıştım elimdeki 3 tane malzemeyle bence güzel iş çıkardım klip çok ve etkili oldu” dedi.