Babamın Kemanı filmi ne zaman, nerede yayınlanacak? Babamın Kemanı filmi oyuncuları ve konusu
Dijital platform Netflix'te yayınlanacak olan Babamın Kemanı filmi başrolünü ünlü oyuncular Engin Altan Düzyatan, ve Belçim Bilgin paylaşıyor. Küçük bir kızın hayatını konu alan filmde bu rolü ise genç yetenek Gülizar Nisa Uray üstleniyor. Peki, Babamın Kemanı filmi ne zaman yayınlanacak? İşte Babamın Kemanı oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...
Babasını kaybeden küçük bir kızın öyküsünü konu alan duygusal bir film olan Babamın Kemanı filmi oyuncuları ve konusu ile ses getirecek yapımlar arasında bulunuyor. Çok yakında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Babamın Kemanı filmi hakkında merak edilen detaylar haberimizde...
BABAMIN KEMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Babasını kaybeden küçük Özlem, ünlü bir keman virtüözü olan amcasının yanına taşınmak zorunda kalır. Paylaştıkları müzik tutkusu acaba onları yakınlaştırabilecek midir?