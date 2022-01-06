MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBabamın Kemanı filmi ne zaman, nerede yayınlanacak? Babamın Kemanı filmi oyuncuları ve konusu
GeriTelevizyon Babamın Kemanı filmi ne zaman, nerede yayınlanacak? Babamın Kemanı filmi oyuncuları ve konusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 17:35 | 

Babamın Kemanı filmi ne zaman, nerede yayınlanacak? Babamın Kemanı filmi oyuncuları ve konusu

Dijital platform Netflix'te yayınlanacak olan Babamın Kemanı filmi başrolünü ünlü oyuncular Engin Altan Düzyatan, ve Belçim Bilgin paylaşıyor. Küçük bir kızın hayatını konu alan filmde bu rolü ise genç yetenek Gülizar Nisa Uray üstleniyor. Peki, Babamın Kemanı filmi ne zaman yayınlanacak? İşte Babamın Kemanı oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Babasını kaybeden küçük bir kızın öyküsünü konu alan duygusal bir film olan Babamın Kemanı filmi oyuncuları ve konusu ile ses getirecek yapımlar arasında bulunuyor. Çok yakında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Babamın Kemanı filmi hakkında merak edilen detaylar haberimizde...
2BABAMIN KEMANI FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK

BABAMIN KEMANI FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicide merak uyandıran Babamın Kemanı filmi 21 Ocak 2022'de Netflix dijital yayınında izleyicinin beğenisine sunulacak.
3BABAMIN KEMANI FİLMİ KONUSU NEDİR

BABAMIN KEMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasını kaybeden küçük Özlem, ünlü bir keman virtüözü olan amcasının yanına taşınmak zorunda kalır. Paylaştıkları müzik tutkusu acaba onları yakınlaştırabilecek midir?
4BABAMIN KEMANI FİLMİ OYUNCULARI

BABAMIN KEMANI FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin, Gülizar Nisa Uray'ın yer aldığı Babamın Kemanı filminde Yener Sezgin, Yiğit Çakır, Ayfer Dönmez Ertekin, Selim Erdoğan, Ulrich Mertin ve Erdem Baş gibi başarılı isimler de bulunuyor.
5
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi