‘Babamın katilleri naziler çıkınca çok sevindik’

Abdulkerim Şimşek’ten ve diğer NSU kurbanlarının ailelerinden özür dileyen Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ise şöyle konuştu: “Bugün burada 20 yıl aradan sonra, neden bu cinayetlerin engellenemediğini ve yetkililerin yıllar sonra katillerin izine rastlayabildiğini kendimize soruyoruz. Bu arada katiller hakkında cezalar verilmiş olsa da bize verilen ‘olayların kusursuz çözüleceği, yardım ve yataklık edenlerin kim olduğu ve katillerin hak ettiği cezayı göreceği’ sözünün yerine getirilmediğini itiraf etmek zorundayız.”