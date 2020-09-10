‘Babamın katilleri naziler çıkınca çok sevindik’

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 9 Eylül 2000 tarihinde Nürnberg’de seyyar çiçek standında katlettiği Enver Şimşek, ölümünün 20’nci yılında cinayetin işlendiği yerde Nürnberg Başkonsolosluğu ile Nürnberg Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte düzenlediği törenle anıldı. Yıllarca babasının ölümünden sorumlu tutulduklarını söyleyen oğlu Abdulkerim Şimşek, “11 yıl sonra katillerin naziler olduğu ortaya çıkınca ne gariptir ki, çok sevindik” dedi.
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Törene, Enver Şimşek’in oğlu Abdülkerim Şimşek, NSU davası avukatı Seda Başay Yıldız, Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König, Türk ve Alman sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda Türk ve Alman vatandaşı katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay tarafından dua okundu, anı levhasına çelenk ve güller bırakıldı.
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Babasının 20 yıl önce 8 kurşunla katledildiğini belirten Abdulkerim Şimşek (33) şunları söyledi: “Babamı hastanede ilk gördüğümde sol güzü kurşunla parçalanmıştı. İki gün sonra ise 38 yaşındayken hayatını kaybetti. Babamın katilini öğrenmek 11 yıl sürdü. Babam öldürüldüğünde 13 yaşındaydım. Çok zor günler yaşadık. 11 yıl herkes ölümünden babamı suçladı. İftiralar attılar. Babamın esrar satıcısı olduğunu, sevgilisi ve başka kadından çocuğu olduğunu bile iddia ettiler. 11 yıl sonra katillerin naziler olduğu ortaya çıkınca ne gariptir ki, çok sevindik. Çünkü babamın masum olduğu, sadece mütevazı bir aile babası olduğu kanıtlanmış oldu.”
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Abdulkerim Şimşek’ten ve diğer NSU kurbanlarının ailelerinden özür dileyen Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ise şöyle konuştu: “Bugün burada 20 yıl aradan sonra, neden bu cinayetlerin engellenemediğini ve yetkililerin yıllar sonra katillerin izine rastlayabildiğini kendimize soruyoruz. Bu arada katiller hakkında cezalar verilmiş olsa da bize verilen ‘olayların kusursuz çözüleceği, yardım ve yataklık edenlerin kim olduğu ve katillerin hak ettiği cezayı göreceği’ sözünün yerine getirilmediğini itiraf etmek zorundayız.”
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“Çoğumuz bize sunulan bilgilere inanmak zorunda kaldığımız için susmayı tercih ettik. Fakat korkunç cinayetler aşırı sağın çok kötü durumda nereye varabileceğini bizlere gösterdi. Cinayet ve terör. Güncel NSU 2.0, Kassel cinayeti, Halle ve Hanau saldırıları demokrasinin düşmanlara karşı daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.”
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NSU kurbanlarından birinin Alman polis olduğunu belirten Başkonsolos Serdar Deniz, diğer 8 kişinin Türk olduğu için 1 kişinin de Türk’e benzediği için katledildiğini söyledi. Kurban yakınlarının resmi makamlar tarafından ağır suçlamalarına maruz bırakıldığını ifade eden Deniz, şunları söyledi:
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“Yıllarca yas tutmalarına bile izin verilmemiştir. Keza, merhum Enver Şimşek’in kızı Semiya Şimşek ‘Acı Vatan’ adını verdiği kitabında, ‘11 yıl boyunca acımızı gönül rahatlığıyla yaşamamıza dahi izin verilmedi’ ifadesini kullanmıştır. Bu nedenle, NSU kurbanlarının anılması, yaşananların unutulmaması ve unutturulmaması konusunda Nürnberg’de yaşayan bizlerin ve Almanya’daki Türk toplumunun çok özel bir sorumluluğu bulunmaktadır.”
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“Geçmiş yıllarda NSU şehitlerimizi kendi başımıza anarken, değerli dostum Marcus König’in bu yılki anma törenine sahip çıkma arzusu, bizleri ziyadesiyle duygulandırmıştır. Sayın König’in bu insiyatifinin, aynı zamanda ırkçılığa ve faşizme karşı da kararlı bir duruş ve mesaj teşkil ettiğini düşünüyorum.”
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“Kendisine, şahsım ve bütün vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bugün burada Enver Şimşek’le birlikte tüm NSU kurbanları ile ırkçı ve aşırı sağcı saldırılarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve tüm sevdiklerine sabırlar diliyorum.”
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Anma programının ikinci bölümü Hitler Kongresi olarak bilinen alandaki Dökümantasyon Merkezi’nde Enver Șimşek ve ailesinin ağırlıkta olduğu 83 dakikalık sinovizyon gösterisi ve ‘NSU’nun Mağdurları-İzinde’ adlı bir oturum düzenlendi.
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BR televizyon muhabiri Ina Krauss’un modaratörlüğünde konuşmacı olarak katılan Enver Șimşek’in oğlu Abdulkerim Șimşek, ailenin avukatı Seda Başay Yıldız ve film yapımcısı Aysun Bademsoy başından geçenleri anlattı.