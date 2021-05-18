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GeriGündem Babalarını kaçırdıklarını öne sürdükleri ailenin evine kazma, kürekle saldırdılar
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Gündem
Anıl ATAR/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 - 12:15 | 

Babalarını kaçırdıklarını öne sürdükleri ailenin evine kazma, kürekle saldırdılar

Adana'da Musa Çiftçi'den (61) yaklaşık 2,5 aydır haber alınamıyor. Çiftçi’nin komşuları tarafından evlilik vaadiyle kandırılıp kaçırıldığını öne süren ailesi, bir televizyon programına katıldı. Telefonla programa bağlanan bir kişi, Çiftçi’nin öldürülüp gömüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine Çiftçi'nin yakınları, ailenin evini basıp, kazma kürekle saldırarak yakmaya çalıştı. Dehşet anları da saniye saniye görüntülendi.

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