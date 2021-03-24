Babaları rahatsızlanınca otomobil tamir servisini 3 kız kardeş işletiyor

EŞLERİMİZ BİZİ ANLADI VE DESTEK OLDU Eşlerinin kendilerine çok büyük destek verdiğini söyleyen Fatma Çetin Akgünler (38), Babamız 2019 yılının Kasım ayında rahatsızlandı ve doktoru ona grip bile olmaması gerektiğini söyledi. Koronavirüsün de başlamasıyla birlikte biz de bir yol ayrımına girdik. Ya babamız çalışacaktı ya da biz babamızın sağlığı için servisi kapatacaktık.