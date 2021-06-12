Babalar Günü'ne kaç gün kaldı? İşte 'Babalar Günü ne zaman?' sorusunun yanıtı
Haziran ayının gelmesiyle birlikte, Babalar Günü'nün tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Babaları için çeşitli etkinlik planlamaları yapan ya da hediye alacak vatandaşlar, Babalar Günü'nün bu yıl hangi tarihte kutlanacağını ve bu özel güne kaç gün kaldığını öğrenmek istiyor. Peki, 2021 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?
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Ülkemizde ve dünyanın pek çok ülkesinde haziran ayında kutlanan Babalar Günü için geri sayım başladı. Geleneksel olarak uzun yıllardır kutlanan bu özel gününün 2021 tarihi, son zamanlarda en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor.
Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl, 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.
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BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
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Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.