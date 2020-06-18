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GeriOyun Ve Aktiviteler Babalar Günü’nde miniklerden babalarına el emeği hediye fikri
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Hürriyet
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Oyun Ve Aktiviteler
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 10:47,

Babalar Günü’nde miniklerden babalarına el emeği hediye fikri

Bu yıl kutlanacak Babalar Günü için az bir zaman kaldı. Babalar Günü sadece ülkemizde değil tüm dünyada kutlanıyor. İşte bu zorlu günlerde babanızı çok mutlu edecek ve bu günü unutulmaz kılacak Babalar Günü’ne özel bir hediye...

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Bu sefer etkinliği hazırlamakta görev annelere ya da evde bulunan büyüklere düşüyor. Etkinlik detaylarını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, detaylarıyla anlatıyor.

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Malzemeler

Beyaz A4 kağıdı
Yeşil A4 kağıdı
Yıldız sticker
Yapıştırıcı

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Yapılışı

Yeşil A4 kağıdına kravat şekli çizilir.
Çizilen kravat şekli kesilir.
Beyaz A4 kağıdının uzun kenarından 5’er cm enlemesine kesilir.

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Kesilen kravat A4 kağıdının tam ortasına yapıştırılır.
Beyaz A4 kağıdından 5’er cm kesilen kısımlar kravata doğru kıvrılır.
Yeşil A4 kağıdından 2 adet kare şeklinde kesilir.

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Kesilen kareler ikiye katlanır.
Katlanan kağıda yıldız sticker yapıştırılır.
Süslemesi biten parça gömleğin omuz kısmına yapıştırılır.
Kartın üzerine babanıza iletmek istediğiniz mesajı yazabilirsiniz.

Not: Bu etkinlik aile ile yapılacağından her yaş grubuna uygundur.

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