Babalar Günü tarihi 2021: Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Bu pazar Babalar Günü mü?
Babalar Günü ne zaman sorusu, haziran ayı devam ederken gündemde yer aldı. Anneler günü kadar popüler olan ve yıllardır dünya ülkelerinde kutlanan Babalar Günü bu yıl da sürprizler ile geçecek. Farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlansa da genellikle haziran ayının üçüncü pazarı olarak kabul edilen Babalar Günü babaların veya baba yerine konulan kişinin çocuklarının hayatlarına yaptığı manevi desteklerin onuruna kutlanıyor. 2021 Babalar Günü tarihi için geri sayım başlarken bu anlamlı günün bu pazar olup olmadığını merak konusu oldu. Peki, Babalar Günü ne zaman kutlanacak? İşte, 2021 Babalar Günü tarihi.
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Babalar Günü 2021 için geri sayım başladı. Her yıl ülkemizde ve dünyada kutlanan Babalar Günü bu sene de koronavirüs gölgesinde kutlanacak. Babalarına sürpriz yaparak kendilerini yetiştirmede minnet duygularını gösterecek olanlar Babalar Günü tarihine göre planlarına yön verecek. 2021 takvimine göre, bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak. Babasına uygun hediye vermek isteyenler için farklı kategorilerde hediyeler hazırlayacak.
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BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor.
Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl, 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.
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BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Oğlun olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki benim babamsın.
Baba, bir şey hakkında bir sorum olduğunda veya biraz desteğe ve iyi tavsiyeye ihtiyacım olduğunda hala ilk düşündüğüm sensin. Benim için her zaman orada olduğun için teşekkür ederim.
Bana nasıl adım atacağımı, futbol ve yaşam hakkında bildiğim diğer tüm önemli şeyleri öğreten adam, günün kutlu olsun.
Hep birlikte bu eğlenceli zamanları paylaştığımız için çok mutluyum.
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Sadece ihtiyacım olan sevgi ve rehberlikle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.Sen benim tek babamsın ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.
Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar günün kutlu olsun.
Babamm! Beni kollarına aldığın ilk günden bu yana güven ve sevgi dolu bir yuva kurduğum için sana minnettarım; babalar gününü tebrik ederim.
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Yılın en özel günü Babalar Günü. Seni özleyerek geçirdiğim, giderek kıymetini daha iyi anladığım bu zamanlarda en içten dileklerimle gününü kutlarım. İyi ki varsın, iyi ki babamsın.
Büyürken seni daha iyi anladım. Her yaptığın için teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler, babalar günün kutlu olsun.