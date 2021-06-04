Babalar Günü tarihi 2021: Babalar Günü ne zaman kutlanacak? Bu pazar Babalar Günü mü?

Sadece ihtiyacım olan sevgi ve rehberlikle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.Sen benim tek babamsın ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.



Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar günün kutlu olsun.



Babamm! Beni kollarına aldığın ilk günden bu yana güven ve sevgi dolu bir yuva kurduğum için sana minnettarım; babalar gününü tebrik ederim.