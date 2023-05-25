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BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2023 || Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak?

Güncelleme Tarihi:

#Babalar Günü#Babalar Günü Ne Zaman#Babalar Günü Tarihçesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 11:31

Babalar Günü tarihi yaklaşıyor. Bu özel günde babasına sürpriz yapmak isteyenle hazırlık için araştırmalara başladı. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da kutlanmıştır. Günümüzde de her yıl Haziran ayında kutlanmaktadır. Peki 2023 Babalar günü ne zaman? Babalar günün Haziran'ın kaçına ve hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar...

1/3BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2023 || Babalar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak

Babalar Günü için geri sayım sayım başladı. Mayıs ayının sonların doğru ilerlerken Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı? sorularının yanıtı da merak konusu oldu. Peki Babalar Günü bu sene hangi tarihe denk geliyor, nasıl ortaya çıktı? İşte konu hakkında bilgiler...

2/3BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Babalar Günü her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanıyor. Bu sene Babalar Günü 18 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

3/3BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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