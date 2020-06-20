Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Babalar Günü yarın mı?
Babalar Günü 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. Önemli gün ve haftalar her sene büyük bir coşku ile karşılanıyor. Anneler Günü’nün gerçekleşmesinin ardından sıra Babalar Günü’ne geldi. Vatandaşlar bu önemli günde babalarına hediyeler alıyor, sevdiklerine sürprizler yapıyorlar. İşte 2020 Babalar Günü tarihi…
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Babalar Günü ne zaman, hangi gün soruları araştırılıyor. Babalar Günü için geri sayım başladı. Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Vatandaşlar bu önemli günde sevdiklerine hediyeler alıyor, mesajlar gönderiyor, sosyal hesapları üzerinden günün anlam ve önemine uygulan paylaşımlarda bulunuyor. İşte Babalar Günü ile ilgili merak edilenler...
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Babalar Günü 2020 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
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Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.