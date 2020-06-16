Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Babalar Günü 2020 bu hafta mı?
Babalar Günü için geri sayım başladı. Her sene büyük bir heyecanla beklenilen bu özel günde vatandaşlar babalarına hediyeler alıyor, eşlerine sürprizler yapıyorlar. Hediyesini doğru günde vermek isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Peki Babalar Günü ne zaman, hangi gün? İşte 2020 Babalar Günü tarihi..
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Babalar Günü ne zaman sorusu yoğun ilgi görüyor. Haziran ayının gelmesi ile beraber vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, her yıl haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Vatandaşlar babalarına hediyeler alıyor, eşlerine sürprizler yapıyorlar. Bu yıl haziran ayının üçüncü haftası 21 Haziran’a denk geliyor. İşte detaylar...
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BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?
Babalar Günü 2020 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
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Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.