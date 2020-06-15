MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBabalar Günü ne zaman, hangi gün? 2020 Babalar Günü tarihi
GeriGündem Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2020 Babalar Günü tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 01:06,

Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2020 Babalar Günü tarihi

Babalar Günü ne zaman 2020? Her sene haziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü en özel günler arasında yer alıyor. Bazen bir söz bazen de küçük bir hediyeyle kutlanan bu özel gün için hazırlıklar başladı. Her türlü fedakarlık ve sevgiyi evlatlarına gösteren babalarına hediye alacak olanlar, 2020 Babalar Günü tarihini öğrenmek istiyor. Dünya genelinde bir çok ülkede Babalar Günü haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanır. İşte, Babalar Günü tarihi ve ayrıntılar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

2020 Babalar Günü tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Aralarında ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Hindistan, Çin ve Japonya'nın da bulunduğu birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Babalar Günü haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanır. Bu yıl Babalar Günü tarihi 21 Haziran'a denk geliyor. İşte, ayrıntılar.

2BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya çapında olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor. Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl yani 2020'de 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

3BABALAR GÜNÜNÜN TARİHİ
Abone Olgoogle-news

BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHİ

'Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

4
Abone Olgoogle-news

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

5
Abone Olgoogle-news

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi