Babalar Günü ne zaman ayın kaçında? 2021 Babalar Günü tarihi için geri sayım başladı!
Babalar Günü tarihi için geri sayım başladı. Pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel gün olan Babalar Günü hediyeler, sürprizler ve etkinlikler ile geçecek. Kendilerini yetiştiren babalarına sevgi ve minnet duygularını en içten hislerle gösterecek olanlar, Babalar Günü tarihine göre hazırlıklarına yön verecek. 2021 Babalar Günü'ne sayılı günler kala, hediye bulma telaşı da hız kazandı. Peki, Babalar Günü ne zaman ayın kaçında? İşte, 2021 Babalar Günü tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Babalar Günü ne zaman sorusu, bu anlamlı güne kısa süre kala vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Bu özel günde en değerli ve hayattaki dayanağımız olan babaları sevindirmek ve onlara minnet duygularını göstermek isteyenler Babalar Günü 2021 tarihine göre planlarına başladı. 2021 takvimine göre, bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak. İlk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü bu yıl kısmen koronavirüs gölgesinde geçecek .
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BABALAR GÜNÜ'NE KAÇ GÜN KALDI?
Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü haftasının pazar günü kutlanıyor.
Bu bilgiler doğrultusunda Babalar Günü bu yıl, 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.
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BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Oğlun olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki benim babamsın.
Baba, bir şey hakkında bir sorum olduğunda veya biraz desteğe ve iyi tavsiyeye ihtiyacım olduğunda hala ilk düşündüğüm sensin. Benim için her zaman orada olduğun için teşekkür ederim.
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Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar günün kutlu olsun.
Babamm! Beni kollarına aldığın ilk günden bu yana güven ve sevgi dolu bir yuva kurduğum için sana minnettarım; babalar gününü tebrik ederim.
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Yılın en özel günü Babalar Günü. Seni özleyerek geçirdiğim, giderek kıymetini daha iyi anladığım bu zamanlarda en içten dileklerimle gününü kutlarım. İyi ki varsın, iyi ki babamsın.
Büyürken seni daha iyi anladım. Her yaptığın için teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler, babalar günün kutlu olsun.
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Bana nasıl adım atacağımı, futbol ve yaşam hakkında bildiğim diğer tüm önemli şeyleri öğreten adam, günün kutlu olsun.
Hep birlikte bu eğlenceli zamanları paylaştığımız için çok mutluyum.Sadece ihtiyacım olan sevgi ve rehberlikle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.Sen benim tek babamsın ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.
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BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.