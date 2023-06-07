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Babalar Günü ne zaman 2023? | Bu yıl Babalar Günü haziran ayının kaçında, hangi tarihte? İşte heyecanla beklenen Babalar Günü tarihi 2023

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#Babalar Günü Tarihi 2023#Babalar Günü Ne Zaman#Babalar Günü Önemi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 23:59

Babalar Günü ne zaman sorusu haziran ayı devam ederken öne çıkan konulardan oldu. Tüm dünyada olduğu gibi Babalar Günü tarihi 2023 yaklaşırken hediye ve sürpriz hazırlıkları da başladı. Babaları anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün her yıl dünya çapında babaların onuruna kutlanan özel bir gün olan Babalar Günü'nde yine babalarına olan sevgilerini göstermek isteyenler çeşitli hediyeler alacak. Peki, Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında, bu pazar mı? İşte, 2023 Babalar Günü tarihi ve konu hakkında bilgiler.

1/4Babalar Günü ne zaman 2023 | Bu yıl Babalar Günü haziran ayının kaçında, hangi tarihte İşte heyecanla beklenen Babalar Günü tarihi 2023

Babalar Günü tarihi için geri sayım sürerken, bu anlamlı günde sürpriz hazırlamak isteyenler de hazırlıklara başladı. Pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gün olan Babalar Günü, hediyeler ve sürprizlerle geçecek. Bu anlamlı günde, kendilerini yetiştiren babalarına minnet duygularını bir sözle ya da bir hediyeyle göstermek isteyenler, 2023 Babalar Günü'nün haziranın kaçında öğrenerek planlarını şekillendirecek. Heyecanla beklenen Babalar günü bu yıl 18 Haziran Pazar günü kutlanacak. İşte, Babalar Günü tarihi ve önemi.

2/4BABALAR GÜNÜ 2023 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KUTLANACAK

BABALAR GÜNÜ 2023 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KUTLANACAK?

Babalar Günü kutlama tarihi için geri sayım başladı. Pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. 2023 yılı Babalar Günü ise 18 Haziran Pazar günü kutlanacaktır.

3/4BABALAR GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

4/4Babalar Günü ne zaman 2023 | Bu yıl Babalar Günü haziran ayının kaçında, hangi tarihte İşte heyecanla beklenen Babalar Günü tarihi 2023

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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