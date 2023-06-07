Babalar Günü ne zaman 2023? | Bu yıl Babalar Günü haziran ayının kaçında, hangi tarihte? İşte heyecanla beklenen Babalar Günü tarihi 2023

Babalar Günü tarihi için geri sayım sürerken, bu anlamlı günde sürpriz hazırlamak isteyenler de hazırlıklara başladı. Pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gün olan Babalar Günü, hediyeler ve sürprizlerle geçecek. Bu anlamlı günde, kendilerini yetiştiren babalarına minnet duygularını bir sözle ya da bir hediyeyle göstermek isteyenler, 2023 Babalar Günü'nün haziranın kaçında öğrenerek planlarını şekillendirecek. Heyecanla beklenen Babalar günü bu yıl 18 Haziran Pazar günü kutlanacak. İşte, Babalar Günü tarihi ve önemi.