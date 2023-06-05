BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023? Babalar Günü 2023 yaklaşıyor! Babalar Günü haziranın kaçında, bu pazar mı?

Babalar Günü ne zaman? sorusu gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. Haziran ayının 3. pazarında kutlanan Babalar Günü için tarih yaklaşırken, Babalar Günü hediyeleri ve sürprizleri için vatandaşlar hazırlıklarına başladı. Bu özel günü iple çeken birçok kişi babasını mutlu etmek için başladığı hazırlıklarına tarih bilgisine göre yön verecek. Anneler Günü'nde olduğu gibi Babalar Günü'nde de dünyanın birçok yerine özel hediyeler hazırlanacak. 2023 Babalar Günü bu sene 18 Haziran Pazar günü kutlanacak. İşte, Babalar Günü tarihi hakkında bilgiler.