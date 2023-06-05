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BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023? Babalar Günü 2023 yaklaşıyor! Babalar Günü haziranın kaçında, bu pazar mı?

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:05

Babalar Günü tarihi yaklaşırken, hediye telaşı da başladı. Her sene haziran ayında gerçekleşen Babalar Günü 2023 için geri sayım devam ediyor. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de “Babalar Günü” adı altında kutlanan bu özel günde kimi babalarına ufak bir hediye alacak kimi de güzel bir sözle babalarını mutlu edecek. Manevi açıdan değeri yadsınamaz olan Babalar Günü'nde sürprizlerine yön verecek olanlar Babalar Günü ne zaman? sorusunun yanıtına odaklandı. Peki, Babalar Günü haziranın kaçında? Babalar Günü bu pazar mı? İşte, Babalar Günü tarihi ve önemi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023 Babalar Günü 2023 yaklaşıyor Babalar Günü haziranın kaçında, bu pazar mı

Babalar Günü ne zaman? sorusu gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. Haziran ayının 3. pazarında kutlanan Babalar Günü için tarih yaklaşırken, Babalar Günü hediyeleri ve sürprizleri için vatandaşlar hazırlıklarına başladı. Bu özel günü iple çeken birçok kişi babasını mutlu etmek için başladığı hazırlıklarına tarih bilgisine göre yön verecek. Anneler Günü'nde olduğu gibi Babalar Günü'nde de dünyanın birçok yerine özel hediyeler hazırlanacak. 2023 Babalar Günü bu sene 18 Haziran Pazar günü kutlanacak. İşte, Babalar Günü tarihi hakkında bilgiler.

2/4BABALAR GÜNÜ 2023 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KUTLANACAK

BABALAR GÜNÜ 2023 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE KUTLANACAK?

Babalar Günü kutlama tarihi için geri sayım başladı. Pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. 2023 yılı Babalar Günü ise 18 Haziran Pazar günü kutlanacaktır.

3/4BABALAR GÜNÜNÜN TARİHÇESİ

BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

4/4BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023 Babalar Günü 2023 yaklaşıyor Babalar Günü haziranın kaçında, bu pazar mı

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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