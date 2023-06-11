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BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ? Babalar Günü ayın kaçında, kaç gün kaldı? 2023 Babalar Günü tarihi ve önemi!

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 10:40

Babalar Günü 2023 tarihi haziran ayıyla birlikte merak konusu oldu. Babalarımız, hayatımızın önemli bir parçasıdır. Sevgi dolu kollarıyla bizi sarmalayan, rehberlik eden ve destekleyen babalarımız, fedakarlıklarıyla bizleri güçlendirir ve hayata hazırlar. Babalar Günü, onların bu değerli varlığını kutlamak ve teşekkür etmek için ayrılmış özel bir gündür. Babalar gününde hediye alacaklar ve günün önemine ilişkin etkinlikler düzenleyecekler ise Babalar Günü’ne kaç gün kaldığını öğrenmek istiyor. Babalar Günü dünyada olduğu gibi ülkemizde de haziran ayında kutlanacak. Peki 2023 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü Haziran ayının kaçında kutlanacak? İşte, 2023 Babalar günü tarihi…

1/4BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ Babalar Günü ayın kaçında, kaç gün kaldı 2023 Babalar Günü tarihi ve önemi



Babalar Günü’ne özel sürpriz hazırlığı yapmak isteyen ve bu anlamı günde kendilerini her koşulda destekleyen Babalarının yanında olacaklar şimdiden tarih araştırmasına başladı. Babalar Günü her yıl dünya genelinde düzenlenen etkinlikler ile kutlanıyor. Bu anlamlı günde kendilerini yetiştiren ve hayatta karşılaşarına çıkan zorluklarla mücadele etmesi konusunda destek olan babalarına minnet duygularını göstermek isteyene evlatlar ise hediye ve küçük sürprizlerle Babalar Günü’nü kutlayacak. Babalar Günü kutlaması için geç kalmak istemeyenler ise tarih araştırmasına başladı. Peki 2023 Babalar günü ne zaman, ayın kaçında? İşte, 2023 Babalar günü takvimi..

2/42023 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN

2023 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl olduğu gibi bu yılda Haziran ayında kutlanacak. Dünya genelinde Haziran ayının üçüncü pazarı kutlanan Babalar günü ülkemizde 18 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

3/4BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar günü bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

4/4BABALAR GÜNÜ HEDİYELERİ

BABALAR GÜNÜ HEDİYELERİ

Babalar Günü’nde pantolondan gömleğe, t-shirtten takım elbiseye kadar pek çok tekstil ürünü babalarını mutlu etmek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Yaz sezonunun açıldığı haziran ayında babanızın gardırobuna katkıda bulunmak parlak bir fikir olacaktır.

Çoğu baba teknolojiye ilgi duyar. Bu nedenle akıllı saat, giyilebilir teknolojik ürünler, kulaklıklar gibi seçenekler, teknolojiye meraklı babalar için iyi bir alternatif olabilir. Ayrıca play station alarak babanızla ortak zaman geçirme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Yoğun iş temposundan sıyrılmanın en güzel yolu biraz eğlencedir. Yaz konserlerinin başladığı haziran ayında, babanıza alacağınız çift kişilik konser bileti, müziğe ilgi duyan babalar için şık bir babalar günü sürprizi olur.

BABALAR GÜNÜ TARİHİ 2023 | Babalar günü ne zaman, Haziran’da mı kutlanacak? Babalar günü ayın kaçında?

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