BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023 | Babalar Günü hangi gün, haziranın kaçında? İşte bu yılki 2023 Babalar Günü tarihi ve önemi

2023 Babalar Günü tarihi yaklaşırken, hediye ve sürpriz hazırlıkları da hız kazandı. Anneler Günü'nden sonra kutlanan en özel günlerden biri olan Babalar Günü, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de “Babalar Günü” adı altında kutlanıyor. Kendilerini yetiştiren babalarına minnet duygularını bir sözle ya da bir hediyeyle göstermek isteyenler, 2023 Babalar Günü ne zaman? sorusunun yanıtına odaklandı. Babalar Günü bu sene 18 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. İşte, Babalar Günü hakkında ayrıntılı bilgiler.