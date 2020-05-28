MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBabalar Günü ne zaman? 2020 Babalar Günü tarihi...
GeriGündem Babalar Günü ne zaman? 2020 Babalar Günü tarihi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 16:51,

Babalar Günü ne zaman? 2020 Babalar Günü tarihi...

Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü ardından gözler Babalar Günü tarihine çevrilmişti. Babalar Günü babaları onurlandıran ve babalığı, baba bağlarını ve toplumdaki babaların etkisini kutlayan bir kutlamadır. Bu özel gün her yıl haziran ayına denk geliyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? 2020 Babalar Günü tarihi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Aralarında ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Hindistan, Çin ve Japonya'nın da bulunduğu birçok ülkede Babalar Günü haziran ayının üçüncü pazar gününde kutlanır. Babalar Günü'nün kutlanma tarihiyle ilgili farklı uygulamalar da mevcuttur. Örneğin Rusya'da 23 Şubat'ta, İsviçre'de haziran ayının ilk pazar günü, birçok İskandinav ülkesinde kasım ayının ikinci cumartesi günü kutlanmaktadır. Babalar Günü bu yıl haziranın üçüncü haftası olan 21 Haziran'a denk geliyor

2BABALAR GÜNÜNÜN HİKAYESİ
Abone Olgoogle-news

BABALAR GÜNÜ'NÜN HİKAYESİ

'Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

3
Abone Olgoogle-news

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

4
Abone Olgoogle-news

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi