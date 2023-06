Baba, bir şey hakkında bir sorum olduğunda veya biraz desteğe ve iyi tavsiyeye ihtiyacım olduğunda hala ilk düşündüğüm sensin. Benim için her zaman orada olduğun için teşekkür ederim.



Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.



Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!



Koruyan, kollayan, her zaman kahramanımız olan babalarımızın #BabalarGünü’nü kutlarız.