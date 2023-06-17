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BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023 (Babalar Günü kutlama sözleri) | Amcaya, dedeye, abiye gönderilecek; en güzel, duygusal, anlamlı, farklı, kısa Babalar Günü mesajları

Güncelleme Tarihi:

#Babalar Günü Mesajları#Babalar Günü Sözleri#En Güzel Babalar Günü Mesajı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 00:42

Babalar Günü mesajları 2023 resimli ve anlamlı seçeneklerle ön plana çıkıyor. Bu sene 18 Haziran Pazar günü dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanacak olan Babalar Günü hazırlıkları başladı. Bu özel günde 'Babalar Günün kutlu olsun canım babam' gibi sözlerin dışına çıkmak isteyenler, paylaşımlarında yeni ve farklı Babalar Günü sözlerine yer verecekler. Sizler de Whatsapp, SMS, Facebook ve Twitter'dan resimli, resimsiz, duygulu, kısa ve uzun Babalar Günü mesajlarını gönderebilirsiniz. Babaya, amcaya, abiye, eşe ve yakınlarınıza göndereceğiniz anlamlı ve en güzel Babalar Günü mesajlarını listeledik... İşte, en şık, duygulu uzun, kısa Babalar Günü kutlama mesajları ile sözleri.

1/7BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023 (Babalar Günü kutlama sözleri) | Amcaya, dedeye, abiye gönderilecek; en güzel, duygusal, anlamlı, farklı, kısa Babalar Günü mesajları

Resimli Babalar Günü mesajları 2023 yılında da en çok tercih edilen Babalar Günü mesajlarından olacak. Anneler Günü'nde olduğu gibi, kendilerini yetiştiren ve her türlü fedakarlığı yapan babalarına minnetini Babalar Günü'nde gösterecek olanlar, en şık, farklı ve anlamlı Babalar Günü mesajlarını paylaşımlarında iletecek. Babalar Günü kutlama sözlerine alternatif arıyorsanız farklı, yeni, duygusal, anlamlı Babalar Günü mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte, birbirinden güzel Babalar Günü kutlama mesajları.

2/72023 BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

2023 BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile… Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

3/7BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023 (Babalar Günü kutlama sözleri) | Amcaya, dedeye, abiye gönderilecek; en güzel, duygusal, anlamlı, farklı, kısa Babalar Günü mesajları

Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar günün kutlu olsun.

Babamm! Beni kollarına aldığın ilk günden bu yana güven ve sevgi dolu bir yuva kurduğum için sana minnettarım; babalar gününü tebrik ederim.

Yılın en özel günü Babalar Günü. Seni özleyerek geçirdiğim, giderek kıymetini daha iyi anladığım bu zamanlarda en içten dileklerimle gününü kutlarım. İyi ki varsın, iyi ki babamsın.

Büyürken seni daha iyi anladım. Her yaptığın için teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler, babalar günün kutlu olsun.

Oğlun olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki benim babamsın.

4/7BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023 (Babalar Günü kutlama sözleri) | Amcaya, dedeye, abiye gönderilecek; en güzel, duygusal, anlamlı, farklı, kısa Babalar Günü mesajları

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

5/7BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023 (Babalar Günü kutlama sözleri) | Amcaya, dedeye, abiye gönderilecek; en güzel, duygusal, anlamlı, farklı, kısa Babalar Günü mesajları

Bana nasıl adım atacağımı, futbol ve yaşam hakkında bildiğim diğer tüm önemli şeyleri öğreten adam, günün kutlu olsun.

Hep birlikte bu eğlenceli zamanları paylaştığımız için çok mutluyum.Sadece ihtiyacım olan sevgi ve rehberlikle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.Sen benim tek babamsın ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.

Bir baba, bir kayınpederi, bir büyükbaba olarak — sen en iyisisin ve sana sahip olduğumuz için çok şanslıyız!

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

6/7BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023 (Babalar Günü kutlama sözleri) | Amcaya, dedeye, abiye gönderilecek; en güzel, duygusal, anlamlı, farklı, kısa Babalar Günü mesajları

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

Bize her şeyi en iyi şekilde yapmayı öğreten, en yakın arkadaşlarımızın, babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun!

Elimizden tutup bize dünyayı gösteren babalarımızın babalar günü kutlu olsun.

7/7BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2023 (Babalar Günü kutlama sözleri) | Amcaya, dedeye, abiye gönderilecek; en güzel, duygusal, anlamlı, farklı, kısa Babalar Günü mesajları

Baba, bir şey hakkında bir sorum olduğunda veya biraz desteğe ve iyi tavsiyeye ihtiyacım olduğunda hala ilk düşündüğüm sensin. Benim için her zaman orada olduğun için teşekkür ederim.

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Koruyan, kollayan, her zaman kahramanımız olan babalarımızın #BabalarGünü’nü kutlarız.

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#Babalar Günü Mesajları#Babalar Günü Sözleri#En Güzel Babalar Günü Mesajı