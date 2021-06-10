Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, anlamlı, yeni Babalar Günü mesajları ile Babalar Günü'nü kutlayın

Hep birlikte bu eğlenceli zamanları paylaştığımız için çok mutluyum.



Sadece ihtiyacım olan sevgi ve rehberlikle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.Sen benim tek babamsın ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.



Bir baba, bir kayınpederi, bir büyükbaba olarak — sen en iyisisin ve sana sahip olduğumuz için çok şanslıyız!



