Babalar Günü mesajları 2021: Resimli, anlamlı, yeni Babalar Günü mesajları ile Babalar Günü'nü kutlayın
Babalar Günü mesajları, bu anlamlı günü değerli sözlerle taçlandıracak olanların gündeminde yer alıyor. Babaların emeklerinin ve karşılıksız sevgilerinin ödüllendirildiği Babalar Günü'nde, Babalar Günü mesajları ve sözleri ön plana çıkacak. Resimli Babalar Günü mesajları Whatsapp ve SMS üzerinden Babalar Günü kutlama mesajlarını göndereceklerin alternatifleri arasında yer alacak. Sizler de 2021 Babalar Günü'ne özel farklı ve yeni Babalar Günü mesajlarını tercih edebilir, onlara olan sevginizi gösterebilirsiniz. İşte, duygu dolu Babalar Günü mesajları ve sözlerinden seçenekler.
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Resimli Babalar Günü mesajları, anlam kazanmaya devam ediyor. Pek çok ülkede her yıl haziran ayında, babaların onuruna kutlanan özel bir gün olan Babalar Günü'nde en güzel mesajlar içinden anlamlı, kısa ve uzun olanlar ilgi görecek. Babalarına sürpriz yapmak isteyenler, hediyelerini hazırlarken bir yandan da duygularını ifade edebilecek Babalar Günü mesajları seçeneklerini tercih edecek. Sizler için 2021 yılının en güzel Babalar Günü mesajlarını haberimizde derledik.
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BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2021
Oğlun olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki benim babamsın.
Baba, bir şey hakkında bir sorum olduğunda veya biraz desteğe ve iyi tavsiyeye ihtiyacım olduğunda hala ilk düşündüğüm sensin. Benim için her zaman orada olduğun için teşekkür ederim.
Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar günün kutlu olsun.
Babamm! Beni kollarına aldığın ilk günden bu yana güven ve sevgi dolu bir yuva kurduğum için sana minnettarım; babalar gününü tebrik ederim.
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Yılın en özel günü Babalar Günü. Seni özleyerek geçirdiğim, giderek kıymetini daha iyi anladığım bu zamanlarda en içten dileklerimle gününü kutlarım. İyi ki varsın, iyi ki babamsın.
Büyürken seni daha iyi anladım. Her yaptığın için teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler, babalar günün kutlu olsun.
Bana nasıl adım atacağımı, futbol ve yaşam hakkında bildiğim diğer tüm önemli şeyleri öğreten adam, günün kutlu olsun.
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Hep birlikte bu eğlenceli zamanları paylaştığımız için çok mutluyum.
Sadece ihtiyacım olan sevgi ve rehberlikle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.Sen benim tek babamsın ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.
Bir baba, bir kayınpederi, bir büyükbaba olarak — sen en iyisisin ve sana sahip olduğumuz için çok şanslıyız!
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- Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum.
- Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba...
- Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.
- Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!