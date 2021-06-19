Babalar Günü mesajları 2021: En güzel en özel resimli babalar günü mesajları ve sözleri
Babalar Günü mesajları, 2021 yılı Babalar Günü'ne kısa bir süre kala gündeme geldi. 'Babalar Günün Kutlu olsun' mesajını herkesten farklı ve özel bir şekilde vermek isteyenler, Babalar Günü mesajları seçeneklerini değerlendiriyor. İşte, bu özel gün için hazırladığımız, sosyal medya üzerinden de rahatlıkla paylaşabileceğiniz Babalar Günü ile ilgili sözler ve resimli Babalar Günü mesajları örnekleri...
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Babalar Günü bu yıl 20 Haziran 2021 tarihine denk geliyor. Her yıl haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan Babalar Günü'nde babalarına olan sevgilerini ve duygularını dile getirmek isteyenler, Babalar Günü mesajlarından faydalanıyor. İşte birbirinden anlamlı ve duygu yüklü Babalar Günü mesajları ve sözleri...
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BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
İlk adım attığımdan bu yana ellerimi tutan bana iyinin ne olduğunu öğreten, o aslan gibi duruşuna rağmen benimle oyunlar oynayan canım babam, babalar günün kutlu olsun.
Her düştüğümde, her ağladığımda, her şeyin kötü gittiğini düşündüğüm anda elimde tuttuğun için hayat daha kolay baba. İyi ki varsın. Babalar Günün kutlu olsun.
Nasıl baba olunur öğrettiğin için teşekkür ederim, umarım ben de senin gibi iyi anılar bırakırım ileride. Babalar Günün kutlu olsun.
Bana bırakacağın en güzel miras, sevgin ve ilkelerin olacak babacığım. Senin evladın olduğun için şanslı ve gururluyum. Günün kutlu olsun.
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Hayata yine gelsem yine senin evladın olmak, yine sen benim babam ol isterim canım babam. Varlığına her daim şükrediyorum. Babalar Günün kutlu olsun.
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
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Seni ne kadar sevdiğimi ifade etmek için herhangi bir dilde yeterli kelime yok. Babalar Günün kutlu olsun!
Kimse senin kadar sevgi dolu, şefkatli ve çalışkan biri olamaz! Tüm dünyayı dolaşsam da senin gibi birini asla bulamayacağımı biliyorum! Babalar Günün kutlu olsun!
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Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.
Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!