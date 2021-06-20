Babalar Günü mesajı ve sözleri kısa uzun ve duygusal alternatifler.. Eşe ve sevgiliye resimli Babalar Günü mesajları
Babalar Günü mesajları, bu özel günde ailenin temel noktasını oluşturan ebeveynlere yönelik gönderilerde yer bulacak. Kısa, uzun ve resimli Babalar Günü mesajları, yurt genelinde pek çok kişinin güzel temennilerine vesile olacak. Hediyeler takdim edilirken de önem arz edecek olan Babalar Günü sözleri ve mesajları, sevgiliye, eşe, ilk kez baba olan kişilere yöneltilecek. İşte, bu kapsamda gönderilerinizde yer verebileceğiniz birbirinden güzel ve anlamlı Babalar Günü mesajları seçenekleri
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Babalar Günü mesajları ve sözleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Babalar Günü tarihine kısa bir süre kala gündem oldu. ''Babalar Günü kutlu olsun" mesajıyla duygularını en iyi şekilde dile getirmek isteyenler, Babalar Günü mesajları seçeneklerini değerlendiriyor. Duygusal, anlamlı ve birbirinden farklı Babalar Günü mesajları ve sözlerini derledik. İşte uzunlu-kısalı Babalar Günü mesajları
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BABALAR GÜNÜ MESAJLARI
İlk adım attığımdan bu yana ellerimi tutan bana iyinin ne olduğunu öğreten, o aslan gibi duruşuna rağmen benimle oyunlar oynayan canım babam, babalar günün kutlu olsun.
Her düştüğümde, her ağladığımda, her şeyin kötü gittiğini düşündüğüm anda elimde tuttuğun için hayat daha kolay baba. İyi ki varsın. Babalar Günün kutlu olsun.
Nasıl baba olunur öğrettiğin için teşekkür ederim, umarım ben de senin gibi iyi anılar bırakırım ileride. Babalar Günün kutlu olsun.
Bana bırakacağın en güzel miras, sevgin ve ilkelerin olacak babacığım. Senin evladın olduğun için şanslı ve gururluyum. Günün kutlu olsun.
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Hayata yine gelsem yine senin evladın olmak, yine sen benim babam ol isterim canım babam. Varlığına her daim şükrediyorum. Babalar Günün kutlu olsun.
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
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Seni ne kadar sevdiğimi ifade etmek için herhangi bir dilde yeterli kelime yok. Babalar Günün kutlu olsun!
Kimse senin kadar sevgi dolu, şefkatli ve çalışkan biri olamaz! Tüm dünyayı dolaşsam da senin gibi birini asla bulamayacağımı biliyorum! Babalar Günün kutlu olsun!
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Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.
Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!