Babalar Günü mesajı ve sözleri kısa uzun ve duygusal alternatifler.. Eşe ve sevgiliye resimli Babalar Günü mesajları

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI İlk adım attığımdan bu yana ellerimi tutan bana iyinin ne olduğunu öğreten, o aslan gibi duruşuna rağmen benimle oyunlar oynayan canım babam, babalar günün kutlu olsun.



Her düştüğümde, her ağladığımda, her şeyin kötü gittiğini düşündüğüm anda elimde tuttuğun için hayat daha kolay baba. İyi ki varsın. Babalar Günün kutlu olsun.



Nasıl baba olunur öğrettiğin için teşekkür ederim, umarım ben de senin gibi iyi anılar bırakırım ileride. Babalar Günün kutlu olsun.



Bana bırakacağın en güzel miras, sevgin ve ilkelerin olacak babacığım. Senin evladın olduğun için şanslı ve gururluyum. Günün kutlu olsun.