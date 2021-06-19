Babalar Günü mesajı ve sözleri 2021: Babalar Günü hediyesine yakışacak duygusal, uzun, kısa, resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri
Babalar Günü mesajları bu yıl da bu özel güne anlam katmak isteyenlerin paylaşımlarında yer alacak. 'Babalar Günün Kutlu olsun' ve "İyi ki varsın canım babam" gibi Babalar Günü sözlerinden öteye geçmek isteyenler, resimli Babalar Günü mesajları tercih edecek. Babaları onurlandıran özel bir gün olan Babalar Günü'nün önemini vurgulayan duygusal, uzun ve kısa Babalar Günü 2021 mesajları yine ön plana çıkacak. Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de 20 Haziran'da kutlanacak olan Babalar Günü'nde dedeye, amcaya, sevgiliye yada kardeşe göndereceğiniz anlamlı bir söz Babalar Günü'nde onları sevindirmenin en iyi yolu olacak. İşte, anlamlı Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri.
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Babalar Günü mesajları her yıl olduğu gibi bu sene de Whatsapp, SMS ve Facebook üzerinden gönderilerek bu anlamlı günü taçlandıracak. Tıpkı Anneler Günü gibi evrensel bir gün olan Babalar Günü'nde hediyelerini hazırlayanlar alternatif olarak kısa Babalar Günü sözleri ile de duygularını ifade edecek. Babalar Günü 2021 mesajları bol seçenekleri ile ön plana çıkacak. Sizler için resimli ve yeni Babalar Günü mesajlarını haberimizde derledik.
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BABALAR GÜNÜ 2021 MESAJLARI
Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar günün kutlu olsun.
Babamm! Beni kollarına aldığın ilk günden bu yana güven ve sevgi dolu bir yuva kurduğum için sana minnettarım; babalar gününü tebrik ederim.
Yılın en özel günü Babalar Günü. Seni özleyerek geçirdiğim, giderek kıymetini daha iyi anladığım bu zamanlarda en içten dileklerimle gününü kutlarım. İyi ki varsın, iyi ki babamsın.
Büyürken seni daha iyi anladım. Her yaptığın için teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler, babalar günün kutlu olsun.
Oğlun olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki benim babamsın.
Baba, bir şey hakkında bir sorum olduğunda veya biraz desteğe ve iyi tavsiyeye ihtiyacım olduğunda hala ilk düşündüğüm sensin. Benim için her zaman orada olduğun için teşekkür ederim.
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Bana nasıl adım atacağımı, futbol ve yaşam hakkında bildiğim diğer tüm önemli şeyleri öğreten adam, günün kutlu olsun.
Hep birlikte bu eğlenceli zamanları paylaştığımız için çok mutluyum.Sadece ihtiyacım olan sevgi ve rehberlikle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.Sen benim tek babamsın ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.
Bir baba, bir kayınpederi, bir büyükbaba olarak — sen en iyisisin ve sana sahip olduğumuz için çok şanslıyız!
Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.
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Baba, sen benim kahramanımsın, çünkü bütün hayatım boyunca orada benim için bekliyordun. Sen benim en iyi arkadaşım ve sırdaşımsın. İyi ve kötü zamanlarda ne söyleyeceğini bilir, her gün öğrettiklerinle beni hala şaşırtırsın. Sadece benim için değil, tüm ailemiz için kahramansın. Seni tüm kalbimle seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!
Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile… Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.
Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.
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Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.
Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!
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İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.
Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!
Bize her şeyi en iyi şekilde yapmayı öğreten, en yakın arkadaşlarımızın, babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun!
Elimizden tutup bize dünyayı gösteren babalarımızın babalar günü kutlu olsun.
Koruyan, kollayan, her zaman kahramanımız olan babalarımızın #BabalarGünü’nü kutlarız.