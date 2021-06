Babalar Günü mesajı sözleri derlemesi: Kısa, uzun, erkek kardeşe, eşe, babaya, sevgiliye resimli Babalar Günü mesajları

Babalar Günü mesajları için samimi kutlama mesajları, bugün gündemde yer alıyor. Anlamlı ve duygusal Babalar Günü mesajları, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmemiz ve topluma faydalı bireyler olabilmemiz amacıyla hayatını bizlere adayan ebeveynlerimiz için vefa göstergesi olacak. Her anımızda desteğine ihtiyaç duyduğumuz, varlığı ile kendimizde güç bulduğumuz kişiler için en anlamlı ve resimli Babalar Günü mesajları arasından birisini seçmek isteyen evlatlar, bu seçenekleri değerlendirebilecek. İşte, Sağlıklı bir toplum yapısının oluşmasında önemli katkılar sağlayan babalarımız için bu anlamlı günde kullanabileceğimiz birbirinden güzel 2021 Babalar Günü mesajları ve Babalar Günü sözleri.



Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.



Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.



- Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum.



- Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba...