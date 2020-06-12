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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 18:15,

Babalar Günü için uygun fiyatlı teknolojik hediye seçenekleri

Babalar Günü'ne sayılı günler kaldı. Peki siz hala hediyenizi almadınız mı? Amazon, Babalar Günü özelinde pek çok teknolojik üründe büyük oranlarda indirim yaptı. İşte mutlaka göz atmanız gereken hediye seçenekleri...

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1Sony WH-XB900N Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık
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Sony WH-XB900N Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık

Sony'nin popüler kulaklıklarından biri olan Sony WH-XB900N Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık'ın fiyatında büyük bir düşüş var ve sadece Babalar Günü'ne özel olduğu için de sınırlı sayıda satılacak. Kullanıcıları kablo karmaşasından kurtaran ürünün ses kalitesi de hayli iyi.

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2Baseus USB Type-C kablo
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Baseus USB Type-C kablo

Telefon aksesuarları içinde en kolay yıpranan parçalardan biri hiç şüphesiz şarj kablolarıdır. Baseus'un geliştirdiği bu USB Type-C destekli şarj kablosu ise oldukça uzun bir ömre sahip ve bunu da dayanıklı tasarımına borçlu.

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3Baseus Simbo 10.000 mAh Powerbank
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Baseus Simbo 10.000 mAh Powerbank

Akıllı telefon kullanan herkesin bir powerbank'e mutlaka ihtiyaç duyduğu bir gerçek. 10000 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken Baseus Simbo, üzerinde 3 bağlantı yuvasına sahip.

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4Belkin USB araç şarj cihazı
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Belkin USB araç şarj cihazı

Mobil cihazlarınızı her zamankinden daha hızlı şarj edebildiğiniz Belkin USB araç şarj cihazı, 24W hızlı şarj desteğine sahip. Üzerinde 2 adet bağlantı noktası olmasından dolayı iki ayrı cihazı da aynı anda şarj etme imkanınız var.

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5Dexim 10.000 mAh Powerbank
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Dexim 10.000 mAh Powerbank

Powerbank gibi aksesuarlarıyla tanınan Dexim', 10000 mAh kapasiteli bu powerbank ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Telefonunuzu iki kez şarj edebildiğiniz ürün, metal bir gövdeye sahip olmasından dolayı dayanıklı bir yapıda bulunuyor.

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6Philips şarj adaptörü
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Philips şarj adaptörü

Telefon ve tabletleri hızlıca şarj etmek için Philips'in tasarladığı bu ürün, aynı anda iki cihazın şarj olabilmesine olanak veriyor. Prize taktığınız bu şarj adaptörü sayesinde hem cihazlarınız daha hızlı şarj olacak; hem de iki cihazı da birlikte şarj edebilme imkanınız olacak.

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7Samsung 860 EVO 2.5 SATA3 Solid State Disk
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Samsung 860 EVO 2.5" SATA3 Solid State Disk

Günümüzde eski tip depolama cihazları, yerini SSD teknolojisine bıraktı. Çok daha hızlı çalışan ve güvenli olan bu cihazlar, iyi birer depolama cihazı. Bu alanda pek çok ürünü bulunan Samsung'un bu ürünü ise 500 GB kapasite sunuyor ve fiyatında önemli oranda indirim de yapıldı.

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8Oppo Reno 3 Pro
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Oppo Reno 3 Pro

Oppo'nun yeni amiral telefonlarından biri olan Oppo Reno 3 Pro, kullanıcıları uzun yıllar götürecek bir telefon. Kamerası olsun, işlemcisi ve diğer özellikleri olsun fiyatını karşılayan teknik özelliklere sahip olan ürün, babasına telefon hediye etmek isteyenlerin seçenekleri arasında mutlaka bulunmalı.

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950 inç Philips Ambilight TV
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50 inç Philips Ambilight TV

Philips'in popüler Ambilight TV serisinden biri olan ve 50 inç ekran büyüklüğüne sahip bu ürünü, Babalar Günü'nde babasını sevindirmek isteyenler için güzel bir hediye seçeneği. Dolby Vision, HDR 10+ ve HDR desteği de sunan ürün, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

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10Oppo Realme C2
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Oppo Realme C2

Dünyanın önde gelen telefon markalarından biri olan Oppo'nun kardeş markası olan Realme, yeni bir telefonuyla karşınızda. Realme C2 ismindeki bu uygun fiyatlı telefon, babanız için güzel bir hediye seçeneği olabilir. 6.1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, 4000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor.

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11Fitbit Versa 2
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Fitbit Versa 2

Babanıza akıllı saat alarak da güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. Kalp ritmini takip eden ve uyku düzenini bile izleyen Fitbit Versa 2, suya ve toza karşı da dayanıklı bir yapıda bulunuyor.

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12Lenovo Legion Y540 Gaming
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Lenovo Legion Y540 Gaming

Intel Core i7-9750H işlemciden gücünü alan Lenovo Legion Y540 Gaming, 16GB DDR4 2400 mhz Bellek kullanıyor. Babanızın eğer oyunlarla arası iyiyse bu ürünü mutlaka hediye seçeneklerinizin arasında bulundurun.

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13Philips TAUT102BK/00 Kulakiçi True Kablosuz Kulaklık
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Philips TAUT102BK/00 Kulakiçi True Kablosuz Kulaklık

Babanız için uygun fiyatlı ama kaliteli bir kablosuz kulaklık arıyorsanız, ses konusunda yıllara dayanan deneyimi bulunan Philips'in bu ürününe şans verebillirsiniz. Kullanıcıları kablo karmaşasından kurtaran ürün, hemen her telefonda sorunsuz çalışıyor ve fiyatı da oldukça uygun.

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14Philips PRO6305BK/00 Hires kablolu Mikrofonlu kulaklık
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Philips PRO6305BK/00 Hires kablolu Mikrofonlu kulaklık

Almak istediğiniz kulaklığın kablosunun olması sizin için önemli değilse Philips'in bu ürününe şans verebilirsiniz. Kablosuz kulaklıklara göre daha düşük fiyata sahip olan ürün, 3 adet değiștirilebilir kauçuk kulaklık ucu ile geliyor ve kulağa da oldukça rahat oturuyor.

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15Remington XF9000 Ultimate Serisi F9 Tıraş Makinesi
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Remington XF9000 Ultimate Serisi F9 Tıraş Makinesi

Daha uzun sakalları yakayan Hibrit Inrercept Sistemi ile dikkat çeken Remington XF9000 Ultimate Serisi F9 Tıraş Makinesi, babanıza alacağınız kullanışlı bir hediye olabilir. 90 dakikada şarj olup kullanıma hazır hale gelen ürün, kablosuz kullanılabiliyor.

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16Sony WH-1000XM3 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık
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Sony WH-1000XM3 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Kulak üstü kulaklık arayışınız varsa Sony'nin bu ürününe şans verebilirsiniz. Sony kalitesine sahip olan bu ürün, kablo karmaşasını ortadan kaldırırken, gürültü engelleme teknolojisi sayesinde de dinlediğiniz müziğe tamamen odaklanmanıza yardımcı oluyor. Ürünün fiyatında da büyük oranda bir indirim yapıldı.

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17ttec AirCharger Kablosuz Hızlı Şarj Aleti
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ttec AirCharger Kablosuz Hızlı Şarj Aleti

ttec'in çok satan ürünlerinden biri olan ttec AirCharger Kablosuz Hızlı Şarj Aleti, telefonların kablosuz olarak şarj olabilmesine olanak veriyor. Uygun bir fiyat etiketine sahip olan ürün, kullanıcıları şarj kablosu derdinden kurtarıyor. Ancak unutmayın, bu ürünü kullanabilmek için telefonunuzun da kablosuz şarj desteğine sahip olması gerekiyor.

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18Trust Yudo Şarj Destekli Telefon Tutucu
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Trust Yudo Şarj Destekli Telefon Tutucu

Her araca lazım olan telefon tutucular da teknolojiye uydu; artık bir yandan telefonunuzu tutarken, diğer yandan telefonunuzu şarj etmeye de başladı. Trust Yudo Şarj Destekli Telefon Tutucu da işte böyle bir ürün. Fiyatı da oldukça uygun.

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19Jabra Elite 75t Tam Kablosuz Kulaklık
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Jabra Elite 75t Tam Kablosuz Kulaklık

Ses teknolojileri konusunda uzman markalardan biri olan Jabra'nın yeni ürünlerinden Jabra Elite 75t Tam Kablosuz Kulaklık, minik tasarımına karşın yüksek ses kalitesiyle dikkat çekiyor. Kablo karmaşasından kullanıcıları kurtaran ürün, Babalar Günü özelinde de indirime girmiş durumda.

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