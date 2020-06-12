Babalar Günü için uygun fiyatlı teknolojik hediye seçenekleri

Samsung 860 EVO 2.5" SATA3 Solid State Disk Günümüzde eski tip depolama cihazları, yerini SSD teknolojisine bıraktı. Çok daha hızlı çalışan ve güvenli olan bu cihazlar, iyi birer depolama cihazı. Bu alanda pek çok ürünü bulunan Samsung'un bu ürünü ise 500 GB kapasite sunuyor ve fiyatında önemli oranda indirim de yapıldı.