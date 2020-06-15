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Hürriyet
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Etkinlikler
Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 18:26,

Babalar Günü için özel hediye önerileri

Bu pazar Babalar Günü... Bu anlamlı ve özel günde babanızı mutlu edebileceğiniz birkaç hediye önerisini sizin için derledik.

Bu bir ilandır.

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Babalar Günü yaklaşıyor. Bu özel günde hem güzel bir anı bırakmak hem de babanızı mutlu edebileceğiniz hediye fikrilerini sizin için listeledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?

2Gillette Fusion Proglide Flexball Power Tıraş Makinesi
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Gillette Fusion Proglide Flexball Power Tıraş Makinesi

Dört yönlü hareket özelliği ile dikkat çeken Gillette Fusion ProGlide Power Bıcak Sabitleyici ile ideal bıcak aralığını koruyarak bıcakların yüz kıvrımlarına uyum sağlamasına yardımcı olur. Üstelik gelişmiş Konfor Koruyucu fazla tıraş jelini uzaklaştırarak en iyi teması koruyor. Ayrıca ürün cilt üzerinde birden fazla gecişinde bile pürüzsüzce kaymasına imkan veren mineral yağ ve kayganlaştırıcı polimerler içerir.

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3Remington Döner Başlıklı Tıraş Makinesi
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Remington Döner Başlıklı Tıraş Makinesi

HyperFlex ve ComfortFloat bıçak teknolojisi ile dikkat çeken Remington Döner Başlıklı Tıraş Makinesi, hem yüz hem de boyunda hiç bir noktayı gözden kaçırmadan tıraş olmanızı sağlıyor. Üstelik su geçirmeyen yapısıyla da kuru ve ıslak kullanımda yüksek performans sunuyor.

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4Nivea Tıraş Sonrası Balsam
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Nivea Tıraş Sonrası Balsam

Tıraş sonrası ferahlama ve rahatlık hissi veren Nivea Tıraş Sonrası Balsam cildin her kullanım sonrası uzun bir süre pürüzsüz ve bakımlı kalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca içinde bulunan bakım maddeleri, provitamin B5 ve besleyici E Vitamini sayesinde cilde nem sağlıyor ve tahriş olmasını önlüyor.

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5Gillette Fusion Tıraş Makinesi
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Gillette Fusion Tıraş Makinesi

Yüz hatlarına kolayca uyum sağlayan Gillette Fusion Tıraş Makinesi, rahat bir tıraş sağlıyor. Bıçak aralığı sabitleyici özelliği bulunan ürün cilt üzerindeki gecişlerde pürüzsüzce kaymasına imkan veren mineral yağ ve kayganlaştırıcı polimerler icerir.

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6Panasonic Elektrikli Erkek Bakım Kiti
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Panasonic Elektrikli Erkek Bakım Kiti

Yüz tüylerinin düzeltilmesine yardımcı olan Panasonic Elektrikli Erkek Bakım Kiti, ıslak ve kuru ciltlerde kullanılabiliyor. Ayrıca, ürün 50 dakikaya kadar gelişmiş indüksiyon şarj sistemine sahip.

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7Nivea Hassas Tıraş Sonrası Balsam
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Nivea Hassas Tıraş Sonrası Balsam

Traş sonrası cildi rahatlatan ve sağlıklı bir görünüm kazandıran Nivea Hassas Tıraş Sonrası Balsam, traş sonrası cildin tahriş olmasını engelliyor.İçindeki provitamin B5 ve besleyici E vitamini ile kolayca emilir, tıraştan sonra cildin yumuşak bir şekilde rahatlatmasına yardımcı oluyor.

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8Philips Erkek Bakım Seti
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Philips Erkek Bakım Seti

Şarj sonrası 70 dakikaya kadar kullanılabilen Philips Erkek Bakım Seti, sakalınızı kolayca düzeltmenizi ve şekil vermenize yardımcı oluyor. Ayrıca ürünün bıçak ve taraklarını kolayca temizleyebilirsiniz.

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