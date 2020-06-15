Babalar Günü için özel hediye önerileri

Remington Döner Başlıklı Tıraş Makinesi HyperFlex ve ComfortFloat bıçak teknolojisi ile dikkat çeken Remington Döner Başlıklı Tıraş Makinesi, hem yüz hem de boyunda hiç bir noktayı gözden kaçırmadan tıraş olmanızı sağlıyor. Üstelik su geçirmeyen yapısıyla da kuru ve ıslak kullanımda yüksek performans sunuyor.