Babalar Günü için MediaMarkt'tan babaların pazarına yakışacak hediyeler

TTEC PowerSlim Duo 10.000mAh Taşınabilir Şarj Cihazı Powerbank gibi aksesuar ürünlerinde uzun yıllara dayanan bilgi birikimi olan TTEC'in PowerSlim Duo isimli ürünü, şarj kabusunu sona erdiriyor. Telefonunuzu birden çok kez şarj etme şansı bir yana, telefonunuzun oldukça hızlı şarj olması da size vakit kazandıracak. Eğer babanızın bir powerbank'i yoksa bu ürüne şans verebilirsiniz.