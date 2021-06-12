Babalar Günü için MediaMarkt'tan babaların pazarına yakışacak hediyeler
Babalar Günü'ne sayılı günler kala, onlara yakışır hediye bulma telaşı da hız kazandı. Özel günlerde de tüketicilerin yanında olan MediaMarkt, babalar günü için çarpıcı fiyatlara sahip birbirinden güzel hediye seçenekleri sunuyor. İşte mutlaka göz atmanız gereken hediye seçenekleri... (Sponsorlu İçerik)
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Samsung 65TU8500 65'' Smart 4K Ultra HD LED TV
Ürettiği televizyon modelleriyle dünya genelinde büyük ilgi gören Samsung'un 65 inç ekran büyüklüğüne sahip bu yeni nesil televizyonu, babanızın fazlasıyla seveceği en yeni teknolojileri bünyesinde barındırıyor. UHD 4K desteğiyle gelen ve görsel bir şölen sunan ürün, Babalar Günü'ne özel fiyatıyla dikkat çekiyor.
Dünyanın en yaygın kullanılan akıllı saat serisi olan Apple Watch modelleri, en yeni sürümüyle bir akıllı saatte olması gereken tüm özelliklere fazlasıyla sahip. Apple Watch Nike SE, retina ekranıyla dikkat çekerken diğer yandan çağrılara cevap verebilmenize, WhatsApp gibi mesajları görüp hızlıca yanıt gönderebilmenize imkan veriyor. Kalp ritminizi 7/24 ölçen ürün, spor koçu olarak da sürekli yanı başınızda.
TTEC PowerSlim Duo 10.000mAh Taşınabilir Şarj Cihazı
Powerbank gibi aksesuar ürünlerinde uzun yıllara dayanan bilgi birikimi olan TTEC'in PowerSlim Duo isimli ürünü, şarj kabusunu sona erdiriyor. Telefonunuzu birden çok kez şarj etme şansı bir yana, telefonunuzun oldukça hızlı şarj olması da size vakit kazandıracak. Eğer babanızın bir powerbank'i yoksa bu ürüne şans verebilirsiniz.
Babalar Günü'nde babanıza verebileceğiniz çarpıcı hediyelerden biri de kablosuz kulaklık modelleri olabilir. TCL Moveaudio S200 Bluetooth Kulaklık, yüksek ses kalitesi, 20 saati aşkın batarya ömrü ile dikkat çekerken bu kulaklıklarla müzik dinlemek dışında telefon görüşmelerini de yapabilmek mümkün. Kulaklara tam oturan ve düşme tehlikesi bulunmayan ürün, MediaMarkt'ta çok uygun bir fiyatla sizleri bekliyor.
Yüksek ses kalitesi, telefon görüşmelerinin rahatça yapılabilmesi gibi bir kablosuz kulaklıkta olması gereken temel özelliklere sahip olan TTEC 2KM133B AirBeat Free TWS Kulaklık, Bluetooth bağlantısı üzerinden hemen her telefonla sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Uzun saatler boyu şarjı bitmeyen ürün, saniyeler içinde cihazlarla eşleşebiliyor.
PHILIPS MG5716/15 Multigroom Series 5000 9'u 1 Arada Erkek Bakım Seti
Tam şarj ettiğinizde 16 saatlik batarya ömrü sunan ve prizle aranıza mesafe koyan ürün; kesme makinesi, 9 adet başlık, temizleme fırçası ile birlikte geliyor. Babanız rahatça saç/sakal tıraşı olmanın keyfine bu ürünle varacak. Üstelik cihazın fiyatı da Babalar Günü'ne özel oldukça uygun...
Temmuz ayından itibaren sıcaklıklar iyiden iyiye artacak, öncesinde evlerde sıcaklık kabusunu ortadan kaldıran LG'nin bu yeni nesil klimasına şans verebilirsiniz. A++ enerji sınıfında olan ve odaları etkili bir şekilde soğutmayı başaran ürün, bunaltıcı yaz sıcaklıkları için birebir.
Klima yerine daha da uygun fiyatlı bir soğutma yöntemi arıyorsanız vantilatörler bu iş için biçilmiş kaftan. CVS DN 91018 16" 5 Pervane Vantilatör, bulunduğu odayı hızla serinletirken aşırı sıcaklardan da yaz boyu sizi koruyacak.
Türkiye'de fabrika açan ve yerli üretime başlayan Oppo, dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden biri. Oppo A15 ise Babalar Günü'nde şans vermeniz gereken, kullanışlı bir akıllı telefon. Oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olan ürün, şık tasarımı ve donanım özellikleriyle de babanıza uzun yıllar eşlik edecek bir telefon olacak.
Western Digital, depolama teknolojilerinin öncü isimlerinden biri. Eğer babanıza dev kapasiteye sahip ve dayanıklı bir harici depolama cihazı arıyorsanız WD WDBUZG0010BBK-WESN Elements'i edinebilirsiniz. 1 TB'lık kapasitesiyle dikkat çeken ürün, oldukça hızlı veri alış/verişini mümkün hale getiriyor.
TP-LINK TL-WN823N 300 Mbps Mini Kablosuz N USB Adaptör
TP-Link'in bu kablosuz adaptör modeli, Wi-fi ağ bağdaştırıcı kartı içinde gelmeyen bilgisayarların kablosuz işlevi kazanmasını sağlıyor. Eğer babanızın bilgisayarında Wi-Fi özelliği yoksa bu ürün sayesinde bilgisayarı Wi-Fi'a bağlayabilirsiniz. Bu pratik çözümü sağlayan minik adaptörün fiyatı da oldukça uygun.
Babanız sık sık Wi-Fi ağına bağlanmakta sorun yaşıyor veya internete erişme şansı bulamıyorsa TP-Link'in bu menzil genişleticisini kullanabilirsiniz. Ürünü sadece prize takıyorsunuz, hepsi bu. Evinizdeki ağı kör noktalara dağıtan ürün, babanızı bu dertten dakikalar içinde kurtarmış oluyor.
Babanızın bir laptop çantasına ihtiyacı varsa bu dayanıklı laptop çantasına şans verebilirsiniz. Uygun fiyatıyla dikkat çeken çanta, 15.6 inç ve daha küçük ekranlı dizüstü bilgisayar modelleri için ideal.
Kablosuz mouse ve klavye modelleri söz konusu olduğunda alanında bir numara olan Logitech'in M220 model faresi hiç ses çıkarmıyor ve kullanımı oldukça ergonomik. Babalar Günü'ne özel uygun fiyatı da cabası...
Pandemi sürecinde görüşmelerimizin birçoğunu internet üzerinden yaptık. Bu açıdan webcam'ler ise olmazsa olmaz bir ekipman haline geldi. Babanıza kaliteli bir webcam arıyorsanız, görüntü kalitesiyle de sizi tatmin edecek Logitech C270 HD Webcam'i uygun fiyatla edinebilirsiniz.
Fakir'in kule tipi tasarımıyla dikkat çeken bu özel vantilatör tasarımı, aşırı sıcaklara karşı babanızın imdadına yetişecek. Uygun fiyatıyla dikkat çeken ve etkin bir soğutma sağlayan ürün, Babalar Günü için babanıza yakışır özel bir hediye olacak.