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GeriTeknoloji Babalar Günü için MediaMarkt'tan babaların pazarına yakışacak hediyeler
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Teknoloji
Haber Giriş: 12 Haziran 2021 - 13:19 | 

Babalar Günü için MediaMarkt'tan babaların pazarına yakışacak hediyeler

Babalar Günü'ne sayılı günler kala, onlara yakışır hediye bulma telaşı da hız kazandı. Özel günlerde de tüketicilerin yanında olan MediaMarkt, babalar günü için çarpıcı fiyatlara sahip birbirinden güzel hediye seçenekleri sunuyor. İşte mutlaka göz atmanız gereken hediye seçenekleri... (Sponsorlu İçerik)

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1Samsung 65TU8500 65 Smart 4K Ultra HD LED TV

Samsung 65TU8500 65'' Smart 4K Ultra HD LED TV

Ürettiği televizyon modelleriyle dünya genelinde büyük ilgi gören Samsung'un 65 inç ekran büyüklüğüne sahip bu yeni nesil televizyonu, babanızın fazlasıyla seveceği en yeni teknolojileri bünyesinde barındırıyor. UHD 4K desteğiyle gelen ve görsel bir şölen sunan ürün, Babalar Günü'ne özel fiyatıyla dikkat çekiyor.

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2Apple Watch Nike SE

Apple Watch Nike SE

Dünyanın en yaygın kullanılan akıllı saat serisi olan Apple Watch modelleri, en yeni sürümüyle bir akıllı saatte olması gereken tüm özelliklere fazlasıyla sahip. Apple Watch Nike SE, retina ekranıyla dikkat çekerken diğer yandan çağrılara cevap verebilmenize, WhatsApp gibi mesajları görüp hızlıca yanıt gönderebilmenize imkan veriyor. Kalp ritminizi 7/24 ölçen ürün, spor koçu olarak da sürekli yanı başınızda.

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3TTEC PowerSlim Duo 10.000mAh Taşınabilir Şarj Cihazı

TTEC PowerSlim Duo 10.000mAh Taşınabilir Şarj Cihazı

Powerbank gibi aksesuar ürünlerinde uzun yıllara dayanan bilgi birikimi olan TTEC'in PowerSlim Duo isimli ürünü, şarj kabusunu sona erdiriyor. Telefonunuzu birden çok kez şarj etme şansı bir yana, telefonunuzun oldukça hızlı şarj olması da size vakit kazandıracak. Eğer babanızın bir powerbank'i yoksa bu ürüne şans verebilirsiniz.

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4TCL Moveaudio S200 Bluetooth Kulaklık

TCL Moveaudio S200 Bluetooth Kulaklık

Babalar Günü'nde babanıza verebileceğiniz çarpıcı hediyelerden biri de kablosuz kulaklık modelleri olabilir. TCL Moveaudio S200 Bluetooth Kulaklık, yüksek ses kalitesi, 20 saati aşkın batarya ömrü ile dikkat çekerken bu kulaklıklarla müzik dinlemek dışında telefon görüşmelerini de yapabilmek mümkün. Kulaklara tam oturan ve düşme tehlikesi bulunmayan ürün, MediaMarkt'ta çok uygun bir fiyatla sizleri bekliyor.

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5TTEC 2KM133B AirBeat Free TWS Kulaklık

TTEC 2KM133B AirBeat Free TWS Kulaklık

Yüksek ses kalitesi, telefon görüşmelerinin rahatça yapılabilmesi gibi bir kablosuz kulaklıkta olması gereken temel özelliklere sahip olan TTEC 2KM133B AirBeat Free TWS Kulaklık, Bluetooth bağlantısı üzerinden hemen her telefonla sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Uzun saatler boyu şarjı bitmeyen ürün, saniyeler içinde cihazlarla eşleşebiliyor.

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6PHILIPS MG5716/15 Multigroom Series 5000 9u 1 Arada Erkek Bakım Seti

PHILIPS MG5716/15 Multigroom Series 5000 9'u 1 Arada Erkek Bakım Seti

Tam şarj ettiğinizde 16 saatlik batarya ömrü sunan ve prizle aranıza mesafe koyan ürün; kesme makinesi, 9 adet başlık, temizleme fırçası ile birlikte geliyor. Babanız rahatça saç/sakal tıraşı olmanın keyfine bu ürünle varacak. Üstelik cihazın fiyatı da Babalar Günü'ne özel oldukça uygun...

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7LG S3NW12JA3AA Dual Eco A++ Enerji Sınıfı Klima

LG S3NW12JA3AA Dual Eco A++ Enerji Sınıfı Klima

Temmuz ayından itibaren sıcaklıklar iyiden iyiye artacak, öncesinde evlerde sıcaklık kabusunu ortadan kaldıran LG'nin bu yeni nesil klimasına şans verebilirsiniz. A++ enerji sınıfında olan ve odaları etkili bir şekilde soğutmayı başaran ürün, bunaltıcı yaz sıcaklıkları için birebir.

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8CVS DN 91018 16 5 Pervane Vantilatör

CVS DN 91018 16" 5 Pervane Vantilatör

Klima yerine daha da uygun fiyatlı bir soğutma yöntemi arıyorsanız vantilatörler bu iş için biçilmiş kaftan. CVS DN 91018 16" 5 Pervane Vantilatör, bulunduğu odayı hızla serinletirken aşırı sıcaklardan da yaz boyu sizi koruyacak.

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9OPPO A15

OPPO A15

Türkiye'de fabrika açan ve yerli üretime başlayan Oppo, dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden biri. Oppo A15 ise Babalar Günü'nde şans vermeniz gereken, kullanışlı bir akıllı telefon. Oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip olan ürün, şık tasarımı ve donanım özellikleriyle de babanıza uzun yıllar eşlik edecek bir telefon olacak.

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10WD WDBUZG0010BBK-WESN Elements 1TB

WD WDBUZG0010BBK-WESN Elements 1TB

Western Digital, depolama teknolojilerinin öncü isimlerinden biri. Eğer babanıza dev kapasiteye sahip ve dayanıklı bir harici depolama cihazı arıyorsanız WD WDBUZG0010BBK-WESN Elements'i edinebilirsiniz. 1 TB'lık kapasitesiyle dikkat çeken ürün, oldukça hızlı veri alış/verişini mümkün hale getiriyor.

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11TP-LINK TL-WN823N 300 Mbps Mini Kablosuz N USB Adaptör

TP-LINK TL-WN823N 300 Mbps Mini Kablosuz N USB Adaptör

TP-Link'in bu kablosuz adaptör modeli, Wi-fi ağ bağdaştırıcı kartı içinde gelmeyen bilgisayarların kablosuz işlevi kazanmasını sağlıyor. Eğer babanızın bilgisayarında Wi-Fi özelliği yoksa bu ürün sayesinde bilgisayarı Wi-Fi'a bağlayabilirsiniz. Bu pratik çözümü sağlayan minik adaptörün fiyatı da oldukça uygun.

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12TP-LINK 2.4 GHz Evrensel WiFi Menzil Genişletici

TP-LINK 2.4 GHz Evrensel WiFi Menzil Genişletici

Babanız sık sık Wi-Fi ağına bağlanmakta sorun yaşıyor veya internete erişme şansı bulamıyorsa TP-Link'in bu menzil genişleticisini kullanabilirsiniz. Ürünü sadece prize takıyorsunuz, hepsi bu. Evinizdeki ağı kör noktalara dağıtan ürün, babanızı bu dertten dakikalar içinde kurtarmış oluyor.

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13TARGUS TAR300Z 15,6 Laptop Çantası

TARGUS TAR300Z 15,6" Laptop Çantası

Babanızın bir laptop çantasına ihtiyacı varsa bu dayanıklı laptop çantasına şans verebilirsiniz. Uygun fiyatıyla dikkat çeken çanta, 15.6 inç ve daha küçük ekranlı dizüstü bilgisayar modelleri için ideal.

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14Logitech M220 Sessiz Kablosuz Mouse

Logitech M220 Sessiz Kablosuz Mouse

Kablosuz mouse ve klavye modelleri söz konusu olduğunda alanında bir numara olan Logitech'in M220 model faresi hiç ses çıkarmıyor ve kullanımı oldukça ergonomik. Babalar Günü'ne özel uygun fiyatı da cabası...

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15LOGITECH K120 Kablolu Q Klavye

LOGITECH K120 Kablolu Q Klavye

Babanıza kaliteli bir mouse ile birlikte klavye de almak istiyorsanız LOGITECH K120 Kablolu Q Klavye, fiyatıyla da sizi tatmin edecek kullanışlı bir ürün ve uzun yıllar babanıza eşlik edecek kalitede.

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16Logitech C270 HD Webcam

Logitech C270 HD Webcam

Pandemi sürecinde görüşmelerimizin birçoğunu internet üzerinden yaptık. Bu açıdan webcam'ler ise olmazsa olmaz bir ekipman haline geldi. Babanıza kaliteli bir webcam arıyorsanız, görüntü kalitesiyle de sizi tatmin edecek Logitech C270 HD Webcam'i uygun fiyatla edinebilirsiniz.

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17Sandisk Ultra Flair 128GB USB 3.0 USB Bellek

Sandisk Ultra Flair 128GB USB 3.0 USB Bellek

Metal gövdesiyle hayli dayanıklı bir tasarıma sahip olan Sandisk Ultra Flair 128GB USB 3.0 USB Bellek, 128 GB dahili hafızaya sahip ve minik ebatları ile de babanızın yanından ayırmayacağı bir ürün.

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18Fakir TVL 90 S Kule Tipi Vantilatör

Fakir TVL 90 S Kule Tipi Vantilatör

Fakir'in kule tipi tasarımıyla dikkat çeken bu özel vantilatör tasarımı, aşırı sıcaklara karşı babanızın imdadına yetişecek. Uygun fiyatıyla dikkat çeken ve etkin bir soğutma sağlayan ürün, Babalar Günü için babanıza yakışır özel bir hediye olacak.

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MediaMarkt'ta bulabileceğiniz Babalar Günü hediye seçenekleri elbette bu ürünlerle sınırlı değil ve geniş yelpazede çok daha fazlasına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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