Fotoğraflar Montessori Eğitmeni Canan Yelken'e aittir.
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 16:44,
Babalar Günü için el yapımı hediye fikri: Fotoğraflı anahtarlık nasıl yapılır?
Her sene haziranın üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü yaklaşıyor. Elimizi hiç bırakmayan, tecrübeleri ile yolumuza ışık tutan tüm babaların günü kutlanacak. Aslında onları mutlu etmek için öyle büyük hediyelere gerek yok… Her zaman düşünüldüklerini bilmek, onlara sevgimizi hissettirmek yeter. Montessori Eğitmeni Canan Yelken, oğlu Rüzgar ile birlikte evdeki malzemeleri kullanarak Babalar Günü’ne özel anahtarlık hazırladı. Siz de çocuğunuzla beraber bu el emeği anahtarlığı hazırlama ne dersiniz?
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1
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Materyaller
Fotoğraf
Delgeç
Yapıştırmak için ütü
Evimizde varsa şeffaf asetat kağıdı yoksa karton bardakların şeffaf yuvarlak kapakları o da yoksa sebze meyve konulan şeffaf plastik kapların alt kısımları. Hiç biri mi yok? Siz yeter ki yapmak isteyin! Bildiğimiz koli bandı da olur. Önemli olan fotoğrafımızı dayanıklı hale getirmek.
Dilerseniz bir de Babalar Günü için görsellerdeki gibi yazıların çıktılarını alabilir ya da siz yazılar yazıp çocuğunuzdan boyamasını isteyebilirsiniz.
2
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Sunum
Önce fotoğrafı istediğimiz boyutta kesiyoruz. Elimizde hangi malzeme varsa fotoğraftan biraz daha büyük 2 tane keserek fotoğrafımızı arasına koyuyoruz.
3
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Bir havlunun arasına düzgünce yerleştiriyoruz ve iyice ütülüyoruz. Isıyı gören plastik birbirine yapışacaktır.
4
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Eğer koli bandı kullanacaksınız fotoğrafı sağlamlaşana kadar birkaç kat sarabilirsiniz. Daha sonra delgeç yardımıyla bir köşesinden delip anahtarlığa takabilirsiniz. İşte bu kadar basit. Artık güzel anılarımız bütün gün babalarımızla birlikte.
5
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Not: Ütüleme işlemi çocuklardan uzak yapılmalıdır.
Kazanım: Çocuğunuzla birlikte hazırlayacağınız bu etkinlikte özel günlerin anlamını konuşabilir; sevginin, saygının önemi hakkında sohbet ederek aile bağlarınızın güçlenmesini sağlayabilirsiniz. En güzel hediyenin maddi değil manevi duygularla ve emek harcayarak hazırlandığını göstererek onlara empati duygusunu anlatabilirsiniz.
Hele de bu hediye ‘babamız’ içinse en kıymetlisidir. Bütün babalarımızın günü kutlu olsun!