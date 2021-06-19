Babalar Günü hediyesi ne alınır? İşte Babalar Günü için en güzel hediye fikirleri ve önerileri
Babalar Günü, bu yıl 20 Haziran'da kutlanacak. Bu özel günde babası için en özel ve anlamlı bir sürpriz yapmak isteyenler hediye fikirlerini ve önerilerini araştırıyor. Peki Babalar Günü hediyesi ne alınır? İşte Babalar Günü için en güzel hediye fikirleri ve önerileri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Babalar Günü için hazırlıklar hız kazandı. Babaları mutlu etmek ve güzel bir sürpriz yapmak isteyen vatandaşlar, en özel hediye fikirlerini ve önerilerini araştırıyor. İşte Babalar Günü için hediye fikirleri...
2
Babalar Günü için hediye fikirleri ve önerileri
Akıllı saat
Akıllı saatler, günlük hayatta babalar için oldukça kullanışlı olabilir. Bazı durumlarda telefonunu sessizde veya bir yerde unutan babalar için güzel bir alternatif olabilir. Pek çok markanı çeşitli modellerde akıllı saatleri mevcut. Babanızın tarzına uygun bir tane tercih edebilirsiniz.
3
Takım forması
Eğer fanatik bir babanız varsa ve ona alacağınız en güzel hediye tuttuğu takımın forması olacaktır.
Ofis araç gereçleri
Ofiste kullanabileceği kalem, ajanda, not defteri ve kartvizitlik gibi ürünler her daim çalışmayı seven babalar için ideal...
4
Kol düğmesi
Kol düğmesi, şık beyefendilerin vazgeçilmezi ve aksesuar olarak tercih edilebilecek en hoş seçeneklerden biri. Babanızın adının baş harflerinin olduğu kol düğmeleri alabilirsiniz.
Parfüm
Özel günlerin en çok tercih edilen hediyelerinden biri olan parfümler hediye seçmekte zorlananlar için de çok ideal. Babanıza özel bir parfüm hediye edebilirsiniz.
Satranç takımı
Her daim şampiyon olan satranç düşkünü babalar için mükemmel bir alternatif.