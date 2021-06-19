Babalar Günü hediyesi ne alınır? İşte Babalar Günü için en güzel hediye fikirleri ve önerileri

Kol düğmesi



Kol düğmesi, şık beyefendilerin vazgeçilmezi ve aksesuar olarak tercih edilebilecek en hoş seçeneklerden biri. Babanızın adının baş harflerinin olduğu kol düğmeleri alabilirsiniz.



Parfüm



Özel günlerin en çok tercih edilen hediyelerinden biri olan parfümler hediye seçmekte zorlananlar için de çok ideal. Babanıza özel bir parfüm hediye edebilirsiniz.



Satranç takımı



Her daim şampiyon olan satranç düşkünü babalar için mükemmel bir alternatif.