BABALAR GÜNÜ 2023 TARİHİ || Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2023 Babalar Günü bu hafta mı?

Babalar Günü, babaların ve baba figürlerinin çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek için dünya çapında kutlanmaktadır. Dünya çapında çeşitli tarihlerde kutlansa da birçok ülke bu günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlar. Türkiye'de Babalar Günü dünya geneli ile aynı gün kutlanıyor. Kendilerini yetiştirirken her türlü fedakarlığı gösteren babalarına minnet duygularını iletmek isteyenlerin kimi bir sözle kimi de küçük bir sürprizle Babalar Günü'nü kutlayacak. Peki, Türkiye'de Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Babalar Günü bu hafta mı? İşte 2023 Babalar Günü tarihi ve ortaya çıkış hikayesi...