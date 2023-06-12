×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

BABALAR GÜNÜ 2023 TARİHİ || Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2023 Babalar Günü bu hafta mı?

Güncelleme Tarihi:

#Babalar Günü#Babalar Günü 2023#Babalar Günü Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 09:53

Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. Her yıl Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanan bu özel gün için pek çok kişi babasına özel sürprizler yapacak ve bunun için araştırmalar başladı. Haziran ayı ortalarına gelinirken, Babalar Günü 2023 tarihi merak ediliyor. Peki, Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2023 Babalar Günü bu hafta mı?

1/3BABALAR GÜNÜ 2023 TARİHİ || Babalar Günü ne zaman, hangi gün 2023 Babalar Günü bu hafta mı

Babalar Günü, babaların ve baba figürlerinin çocuklarının hayatlarına yaptıkları katkıyı takdir etmek için dünya çapında kutlanmaktadır. Dünya çapında çeşitli tarihlerde kutlansa da birçok ülke bu günü Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlar. Türkiye'de Babalar Günü dünya geneli ile aynı gün kutlanıyor. Kendilerini yetiştirirken her türlü fedakarlığı gösteren babalarına minnet duygularını iletmek isteyenlerin kimi bir sözle kimi de küçük bir sürprizle Babalar Günü'nü kutlayacak. Peki, Türkiye'de Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Babalar Günü bu hafta mı? İşte 2023 Babalar Günü tarihi ve ortaya çıkış hikayesi...

2/3BABALAR GÜNÜ BU HAFTA MI

BABALAR GÜNÜ BU HAFTA MI?

Her yıl, Haziran ayının 3. pazar günü Babalar günü olarak kutlanıyor. Babalar günü bu yıl ise 18 Haziran'a denk geliyor. Babalar Günü bu hafta sonu pazar günü kutlanacak.

3/3BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Babalar Günü#Babalar Günü 2023#Babalar Günü Ne Zaman