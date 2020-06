Babalar Günü 2020 mesajları: Tüm babalar için Babalar Günü mesajları seçenekleri

Oğlun olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki benim babamsın.



Baba, bir şey hakkında bir sorum olduğunda veya biraz desteğe ve iyi tavsiyeye ihtiyacım olduğunda hala ilk düşündüğüm sensin. Benim için her zaman orada olduğun için teşekkür ederim.



Bana nasıl adım atacağımı, futbol ve yaşam hakkında bildiğim diğer tüm önemli şeyleri öğreten adam, günün kutlu olsun.



Hep birlikte bu eğlenceli zamanları paylaştığımız için çok mutluyum.



Sadece ihtiyacım olan sevgi ve rehberlikle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.Sen benim tek babamsın ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.



Bir baba, bir kayınpederi, bir büyükbaba olarak — sen en iyisisin ve sana sahip olduğumuz için çok şanslıyız!