Babalar Günü 2020 mesajları: Tüm babalar için Babalar Günü mesajları seçenekleri
Babaların emeklerinin ve karşılıksız sevgilerinin ödüllendirildiği Babalar Günü mesajlar ve sözler ile anlam kazanmaya devam ediyor. Babalar Günü için hazırlıklara günler öncesinden başlayan pek çok kişi bir yandan da hediyelerine not düşebilecekleri veya uzakta olan babalarına iletebilecekleri Babalar Günü mesajları ve kutlama sözlerini inceliyor. Evrensel bir gün olan ancak tarihleri farklılık gösteren bu özel gün, ülkemizde haziran ayı içerisinde kutlanıyor. Haziran ayının üçüncü pazarı olarak hesaplanan Babalar Günü bu yıl 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. İşte, Babalar Günü mesajları ve sözleri.
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1
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Babalar Günü 2020 mesajları ile bugün anlam kazanmaya devam ediyor. Babalar Günü, pek çok ülkede her yıl haziran ayında, babaların onuruna kutlanan özel bir gündür. Babalarına sürpriz yapmak isteyenler, hediyelerini hazırlarken bir yandan da duygularını ifade edebilecek Babalar Günü mesajları seçeneklerini inceliyor. İşte, 2020 Babalar Günü mesajları seçenekleri...
2
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BABALAR GÜNÜ İLE İLGİLİ FARKLI UYGULAMALAR
Birçok ülke bu bayramı yılın diğer zamanlarında kutluyor. Örneğin Avustralya'da Babalar Günü eylül ayının ilk pazar gününe denk gelirken; İskandinav ülkeleri Norveç, İsveç ve Finlandiya'da kasım ayının ikinci pazar günü ve bazı Katolik ülkelerde, 19 Mart'ta kutlanıyor.
3
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Oğlun olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki benim babamsın.
Baba, bir şey hakkında bir sorum olduğunda veya biraz desteğe ve iyi tavsiyeye ihtiyacım olduğunda hala ilk düşündüğüm sensin. Benim için her zaman orada olduğun için teşekkür ederim.
Bana nasıl adım atacağımı, futbol ve yaşam hakkında bildiğim diğer tüm önemli şeyleri öğreten adam, günün kutlu olsun.
Hep birlikte bu eğlenceli zamanları paylaştığımız için çok mutluyum.
Sadece ihtiyacım olan sevgi ve rehberlikle her gün orada olduğun için teşekkür ederim.Sen benim tek babamsın ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.
Bir baba, bir kayınpederi, bir büyükbaba olarak — sen en iyisisin ve sana sahip olduğumuz için çok şanslıyız!
4
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Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar günün kutlu olsun.
Babamm! Beni kollarına aldığın ilk günden bu yana güven ve sevgi dolu bir yuva kurduğum için sana minnettarım; babalar gününü tebrik ederim.
Yılın en özel günü Babalar Günü. Seni özleyerek geçirdiğim, giderek kıymetini daha iyi anladığım bu zamanlarda en içten dileklerimle gününü kutlarım. İyi ki varsın, iyi ki babamsın.
Büyürken seni daha iyi anladım. Her yaptığın için teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler, babalar günün kutlu olsun.