Baba yüreği dayanamadı affetti

Kısa bir flört döneminin ardından evlilik kararı alan Mert Fırat ve İdil Fırat, 2018’in eylül ayında Alaçatı’da nikâh defterine imza atmıştı. Her şeyiyle dört dörtlük düğünde tek bir eksik vardı; bu evliliğe karşı çıkan Önder Fırat...
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Küslükle geçen 1 yılın ardından Önder Bey kızı İdil ve damadı Mert Fırat’la barıştı. Londra’da bir araya gelen aile, kötü günleri arkalarında bırakmaya karar verdi.
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Babalık heyecanı
İstanbul Motor Piston’un ortağı Mehmet Dereli, 4 yıldır birlikte olduğu Brezilyalı manken Elaine Fonseca’dan müjdeli haber aldı. Ünlü işadamı, Miami’de yaşayan genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrenir öğrenmez yanına gitti.
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Babalık heyecanıyla İstanbul’daki işlerini bırakıp soluğu Miami’de alan Dereli, kısa bir süre sonra Türkiye’ye dönecek. Bu arada öğrendiğime göre çift, bebeklerinin Amerika’da değil İstanbul’da doğmasını istiyor.
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Tam bir gezgin
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, iş ve sosyal hayatından fırsat buldukça Türkiye ve dünyanın farklı köşelerini geziyor. Çıktığı gezilerden kareleri de sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşıyor.
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Kılık kıyafeti ve batonu ile tam bir “doğa insanı” portresi çizen Caroline Hanım, son olarak rotasını Olimpos Beydağları Milli Parkı içinde yer alan Phaselis Antik Kenti’ne çevirdi.
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New York sergisine büyük ilgi
ABD’de yaşayan ünlü sanatçı Refik Anadol’un New York’ta açtığı “Makine Halüsinasyonu” adlı dijital sergisi büyük beğeni topladı. Öyle ki Chelsea Market’in tarihi kazan dairesi Artechouse’da sanatseverlerle buluşan serginin kapanış tarihi iki kez ertelendi. Gördüğü büyük ilgi nedeniyle serginin bir kez daha uzatılması gündeme geldi. Ancak galeri sahipleri, bir sonraki sergiyle çakışacak olması nedeniyle “Makine Halüsinasyonu”nu üçüncü kez uzatamadı.