Baba yüreği dayanamadı affetti

New York sergisine büyük ilgi



ABD’de yaşayan ünlü sanatçı Refik Anadol’un New York’ta açtığı “Makine Halüsinasyonu” adlı dijital sergisi büyük beğeni topladı. Öyle ki Chelsea Market’in tarihi kazan dairesi Artechouse’da sanatseverlerle buluşan serginin kapanış tarihi iki kez ertelendi. Gördüğü büyük ilgi nedeniyle serginin bir kez daha uzatılması gündeme geldi. Ancak galeri sahipleri, bir sonraki sergiyle çakışacak olması nedeniyle “Makine Halüsinasyonu”nu üçüncü kez uzatamadı.