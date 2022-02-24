Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri yeniden gündemde: Baba Vanga kimdir?

BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde dünyaya geldi. Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir bitki uzmanıydı. Kendisinin paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilir.Vanga çocukluk döneminde kahverengi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir çocuktu. Vanga yaşıtlarından daha zeki bir çocuk olarak görülüyordu. Babası daha sonra başka bir kadınla evlendi ve Vanga bir üvey anneye sahip oldu. Hayatında bir dönüm noktası bir kasırga oldu ve Vanga'yı 2 km uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı, bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı.1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada üç yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille okuması öğretildi, piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek ve temizlik işleri yaptı.Dünya Savaşı sırasında, Vanga'nın paranormal yetenekleri daha fazla dikkat çekti. İnsanlar yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çarı III. Boris de kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi.Vanga 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanserinden öldü. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı.