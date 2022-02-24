Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri yeniden gündemde: Baba Vanga kimdir?

Balkanlar’ın Nostradamus’u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngörüleri ortaya çıktı. Yaptığı kehanetlerden geriye hiçbir yazılı metin bırakmayan Baba Vanga 2022 yılı için 6 felaket senaryosu çizmişti.
Baba Vanga'nın kehanetlerine göre 2022'de Avustralya ile birlikte birkaç Asya ülkesinde yoğun sel felaketleri meydana gelebilir.
Koronavirüs salgınını da tahmin ettiği iddia edilen Baba Vanga 2022 yılı içerisinde Sibirya’da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini öngörüyor. Virüsün hızla yayılıp kontrolden çıkacağı da korkutan öngörüler arasında.
Bir diğer kehanete göre 2022 yılında dünya üzerinde birçok şehir içme suyu kıtlığı yaşayabilir. Nüfus artışı ve nehirlerin kirlenmesi, çoğumuzun su kıtlığı yaşamasına neden olacak. Birçok devlet yeni kaynaklar bulmak için çözüm arayışına girecek.
Son günlerde bilim insanlarının gizemini çözmeye çalıştığı 'Oumuamua' olarak bilinen asteroid de Bulgar kahinin tahminleri arasında yer aldı. Kehanete göre bu göktaşı uzaylılar tarafından Dünya'da yaşam aramak için gönderilecek.
Baba Vanga 2022 yılı içerisinde dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'da sıcaklığın 50 dereceye çıkacağını, çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceğini öngörülüyor.
Kehanete göre 2022 yılında birçok insan teknoloji sarmalı içerisine girecek ve sanal hayatla gerçek hayat birbirine karışacak.
Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde dünyaya geldi. Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir bitki uzmanıydı. Kendisinin paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilir.Vanga çocukluk döneminde kahverengi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir çocuktu. Vanga yaşıtlarından daha zeki bir çocuk olarak görülüyordu. Babası daha sonra başka bir kadınla evlendi ve Vanga bir üvey anneye sahip oldu. Hayatında bir dönüm noktası bir kasırga oldu ve Vanga'yı 2 km uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı, bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı.1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada üç yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille okuması öğretildi, piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek ve temizlik işleri yaptı.Dünya Savaşı sırasında, Vanga'nın paranormal yetenekleri daha fazla dikkat çekti. İnsanlar yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çarı III. Boris de kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi.Vanga 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanserinden öldü. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı.