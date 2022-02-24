Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri yeniden gündemde: Baba Vanga kimdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı Çinden ilk açıklama büyük tepki topladıSon dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı! Çin'den ilk açıklama büyük tepki topladı#RUSYA
Ukrayna Büyükelçisinden flaş sözler: 24 Şubatta dünya gerçekten değiştiUkrayna Büyükelçisi'nden flaş sözler: 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti!#Vasyl Bodnar
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenirDevler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?#Rusya
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiden halka direniş çağrısıSon dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı#Zelenski
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Halk panikte Kuyruğun sonu görünmüyor... Ukraynadan dikkat çeken kareler...Halk panikte! Kuyruğun sonu görünmüyor... Ukrayna'dan dikkat çeken kareler...#Rusya
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Ukraynada sığınağa giren Türk iş insanı Sinan Bayraklı canlı yayında anlattı: Şu an atış yapıldı, ev hopladıUkrayna'da sığınağa giren Türk iş insanı Sinan Bayraklı canlı yayında anlattı: 'Şu an atış yapıldı, ev hopladı'#Ukrayna
Josep Borrellden Rusya açıklamasıJosep Borrell'den Rusya açıklaması!#RUSYA
Son dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumSon dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Rusyanın saldırısı sonrası Lucescu: Ben korkak değilim...Rusya'nın saldırısı sonrası Lucescu: 'Ben korkak değilim...'#Rusya - Ukrayna
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Hedef gösterilmem beni rahatsız etti'Hedef gösterilmem beni rahatsız etti'#Yasemin Özilhan
Survivora veda eden isim belli oldu Nisanın arkadaşı sessizliğini bozdu...Survivor'a veda eden isim belli oldu! Nisa'nın arkadaşı sessizliğini bozdu...#Yunus Emre Özden
Sultangazide dehşet Tayt giydiği için bu hale geldi, saldırgan serbest bırakıldıSultangazi'de dehşet! Tayt giydiği için bu hale geldi, saldırgan serbest bırakıldı#Kadına Şiddet
HABERLERGündem Haberleri

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri yeniden gündemde: Baba Vanga kimdir?

#Baba Vanga#Baba Vanga Kimdir#Baba Vanga Kehanetleri

Bulgar Kahin Baba Vanga'nın 2022 yılı için yaptığı kehanetler, Rusya-Ukrayna gerilimi ardından bir kez daha gündeme geldi. 11 Eylül saldırılarını, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını, Obama'nın seçimi kazanacağını önceden bilen ve "Balkanlar'ın Nostradamus'u" olarak bilinen Baba Vanga'nın Rusya'yı ve Putin’i de yıllar önce övdüğü iddia edildi. Peki, Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri neler? Kenahatleri dünyada ses getiren Baba Vanga kimdir?

1/8Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri yeniden gündemde: Baba Vanga kimdir

Balkanlar’ın Nostradamus’u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2022 yılı için öngörüleri ortaya çıktı. Yaptığı kehanetlerden geriye hiçbir yazılı metin bırakmayan Baba Vanga 2022 yılı için 6 felaket senaryosu çizmişti.

2/8DOĞAL AFETLERDE ARTIŞ

DOĞAL AFETLERDE ARTIŞ

Baba Vanga'nın kehanetlerine göre 2022'de Avustralya ile birlikte birkaç Asya ülkesinde yoğun sel felaketleri meydana gelebilir.

3/8ÖLÜMCÜL BİR VİRÜS BU KEZ ADRES SİBİRYA

ÖLÜMCÜL BİR VİRÜS! BU KEZ ADRES SİBİRYA

Koronavirüs salgınını da tahmin ettiği iddia edilen Baba Vanga 2022 yılı içerisinde Sibirya’da ölümcül bir virüsün keşfedileceğini öngörüyor. Virüsün hızla yayılıp kontrolden çıkacağı da korkutan öngörüler arasında.

4/8İÇME SUYU KITLIĞI

İÇME SUYU KITLIĞI

Bir diğer kehanete göre 2022 yılında dünya üzerinde birçok şehir içme suyu kıtlığı yaşayabilir. Nüfus artışı ve nehirlerin kirlenmesi, çoğumuzun su kıtlığı yaşamasına neden olacak. Birçok devlet yeni kaynaklar bulmak için çözüm arayışına girecek.

5/8UZAYLILAR ARAMIZA GELİYOR

UZAYLILAR ARAMIZA GELİYOR

Son günlerde bilim insanlarının gizemini çözmeye çalıştığı 'Oumuamua' olarak bilinen asteroid de Bulgar kahinin tahminleri arasında yer aldı. Kehanete göre bu göktaşı uzaylılar tarafından Dünya'da yaşam aramak için gönderilecek.

6/8ÇEKİRGE SALDIRISI

ÇEKİRGE SALDIRISI

Baba Vanga 2022 yılı içerisinde dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan'da sıcaklığın 50 dereceye çıkacağını, çekirge ve benzeri canlıların tarlaları işgal edeceğini öngörülüyor.

7/8Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri yeniden gündemde: Baba Vanga kimdir

Kehanete göre 2022 yılında birçok insan teknoloji sarmalı içerisine girecek ve sanal hayatla gerçek hayat birbirine karışacak.

8/8BABA VANGA KİMDİR

BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde dünyaya geldi. Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir bitki uzmanıydı. Kendisinin paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilir.Vanga çocukluk döneminde kahverengi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir çocuktu. Vanga yaşıtlarından daha zeki bir çocuk olarak görülüyordu. Babası daha sonra başka bir kadınla evlendi ve Vanga bir üvey anneye sahip oldu. Hayatında bir dönüm noktası bir kasırga oldu ve Vanga'yı 2 km uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı, bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı.1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada üç yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille okuması öğretildi, piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek ve temizlik işleri yaptı.Dünya Savaşı sırasında, Vanga'nın paranormal yetenekleri daha fazla dikkat çekti. İnsanlar yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çarı III. Boris de kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi.Vanga 11 Ağustos 1996 tarihinde meme kanserinden öldü. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Baba Vanga#Baba Vanga Kimdir#Baba Vanga Kehanetleri